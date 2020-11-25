Зимние каникулы в Новосибирске в январе 2021 года: будут ли их продлевать

Новогодние каникулы пока не планирую продлевать.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Стало известно, какими будут зимние каникулы в Новосибирске в январе 2021 года. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
— Мы планируем проводить каникулы в обычном режиме. Если быть точным, они продлятся с 29-30 декабря до 9-10 января. Пока не рассматриваем продление зимних каникул. Но все будет зависеть от эпидобстановки. Если ситуацию с заболеваемостью коронавирусом ухудшится, то продлим, — прокомментировал министр образования.
Напомним, осень каникулы продлили на неделю. На учебу вышли не все, только начальная школа и старшеклассники. Остальные перешли на дистанционный формат обучения.
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