Зимние каникулы в Новосибирске в январе 2021 года: будут ли их продлевать

Новогодние каникулы пока не планирую продлевать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, какими будут зимние каникулы в Новосибирске в январе 2021 года. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Мы планируем проводить каникулы в обычном режиме. Если быть точным, они продлятся с 29-30 декабря до 9-10 января. Пока не рассматриваем продление зимних каникул. Но все будет зависеть от эпидобстановки. Если ситуацию с заболеваемостью коронавирусом ухудшится, то продлим, — прокомментировал министр образования.

Напомним, осень каникулы продлили на неделю. На учебу вышли не все, только начальная школа и старшеклассники. Остальные перешли на дистанционный формат обучения.

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