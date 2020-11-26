В Новосибирске ковидный госпиталь оштрафовали на 100 тысяч после проверки Роспотребнадзора

Новосибирский суд оштрафовал Городскую клиническую больницу №11. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирский суд оштрафовал Городскую клиническую больницу №11, которая сейчас работает как ковидный госпиталь. В отношении медучреждения возбудили дело по части 2 статьи 6.3 КоАп РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…».

— После внеплановой проверки сотрудники Роспотребнадзора по Новосибирской области выявили в больнице нарушения действующих правил и гигиенических стандартов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, — сообщили в Ленинском районном суде Новосибирска.

В качестве наказания, больнице придется выплатить штраф размеров в 100 тысяч рублей. КП-Новосибирск направила запрос в областное министерство здравоохранения, чтобы выяснить подробности произошедшего.

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