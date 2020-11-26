В новосибирском ковидном госпитале, где с собой покончили два пациента, проведут проверку

В Новосибирской больнице проведут проверку, после двух случаев самоубийства среди пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Городской клинической больнице №25 в Новосибирске проведут проверку, после двух случаев самоубийства среди пациентов. Об этом сообщил на брифинге сегодня, 26 ноября, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— После этих зарегистрированных несчастных случаев сейчас проводится внутренняя проверка в самом медучреждении в сотрудничестве с правоохранительными органами. Этим занимается специальная комиссия больницы, она проводит все необходимые мероприятия, по итогом которых уже будет дана оценка произошедшему, — пояснил Константин Хальзов. — В любом случае, я полагаю, что тут не приходится говорить о каком-либо недостаточном уходе за пациентами в больнице. Насколько мне известно, первый случай произошел в отделении реанимации, а второй пациент уже готовился к выписке.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в палате ковидного госпиталя на базе 25-й больницы было обнаружено тело одного из пациентов, который, предположительно, покончил с собой. Это стало уже вторым трагическим случаем в этом медучреждении: ранее, под окнами этой же больницы нашли погибшим еще одного пациента, лежавшего в отделении реанимации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новосибирской больнице произошло второе самоубийство: у погибшего был коронавирус

Его тело нашли в палате (подробнее).

Мужчина покончил с собой в реанимации новосибирской больницы: у него подозревали COVID-19

59-летний житель Новосибирска попал в Городскую клиническую больницу №25 с пневмонией и тяжело переносил болезнь (подробнее).