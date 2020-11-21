Мужчина покончил с собой в реанимации новосибирской больницы: у него подозревали COVID-19

Мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске один из пациентов Городской клинической больницы №25 покончил с собой. Его тело было найдено под окнами реанимационной палаты 20 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус.

- 59-летний мужчина лежал в отделении реанимации на пятом этаже с двусторонней пневмонией, болезнь переносил тяжело, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Возможно, пациент даже не осознавал, что делает, потому что тяжелобольные коронавирусом в том числе могут видеть галлюцинации.

Ранее в Новосибирске подобная трагедия случилась с 38-летней волейболисткой. Женщина боролась с онкологией, затем у нее обнаружили коронавирус, но погибла она от другого. Тело спортсменки было найдено под окнами больницы. Ее муж считает, что в беде виновата болезнь и это несчастный случай.

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