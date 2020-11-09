«Ее отправили в красную зону»: новосибирская волейболистка покончила с собой в больнице, испугавшись диагноза

У женщины остались двое сыновей. Фото: социальные сети

В новосибирской больнице покончила с собой 38-летняя волейболистка. У спортсменки в октябре диагностировали сразу два заболевания. Сначала — онкологию, а потом тотальную коронавирусную пневмонию. В трагедии разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

Погибшая была спортсменкой — долгое время профессионально играла в волейбол, а также любящей женой и мамой двух замечательных мальчишек. Сложно представить, насколько круто болезнь может изменить жизнь семьи. Сибирячка, которая раньше не жаловалась на здоровье, вдруг почувствовала себя плохо: с середины октября начала падать в обмороки.

— Жена сходила в поликлинику, сдала анализ крови — все показатели зашкаливали. Ее экстренно госпитализировали, провели тесты и поставили диагноз «миелобластный лейкоз», — рассказал КП-Новосибирск муж погибшей (имена и фамилии мы не публикуем по этическим соображениям — Прим. ред.). — А еще через неделю у жены обнаружили коронавирус и пневмонию и перевели в красную зону.

Обе болезни протекали тяжело. Мужчина писал в социальных сетях, что супруге требуется помощь — переливание крови. Сложность была в том, что у женщины редкая группа — II отрицательная. Врачи ежедневно делали сибирячке переливание и параллельно пытались вылечить пневмонию. Но становилось хуже. В итоге женщина ушла из жизни. Возможно, даже не осознавала, что делает, потому что тяжелобольные коронавирусом в том числе могут видеть галлюцинации.

— Женщину нашли под окнами палаты рано утром. Снова забрали в больницу, где спортсменка и скончалась поздно вечером, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

— Я дежурил в больнице, врачи вышли и сказали, что моей жены больше нет. Я считаю, виновата болезнь. Она полностью съела супругу, — кратко прокомментировал случившееся муж сибирячки. — Но я все равно благодарен всем, кто помог моей жене и успел сдать для нее кровь.

Известно, что прощание с погибшей пройдет 10 ноября в Новосибирском крематории.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семье погибшей.

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