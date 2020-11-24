В Новосибирске пациент с коронавирусом покончил с собой в больнице

В Новосибирске мужчина, болевший коронавирусом, покончил с собой. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске мужчина, болевший коронавирусом, покончил с собой в больнице. Его тело нашли в палате утром 23 ноября.

— Тело 42-летнего мужчины нашли в палате в красной зоне одной из новосибирских больниц в Калининском районе. Он покончил с собой. Известно, что мужчина проживал в Новосибирске и находился на лечении с диагнозом COVID-19, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о еще одной трагедии, произошедшей с одним из пациентов Городской клинической больницы №25. Мужчина покончил с собой — его тело было найдено под окнами реанимационной палаты 20 ноября. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус.

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