В Новосибирске от коронавируса умерли шесть человек за сутки: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли шесть пациентов. Фото: КП

В четверг, 26 ноября, стало известно о том, что еще 6 пациентов инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 54 года и 63 года, и женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 717 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 209 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 50 пациентов.

За сутки коронавирусом заболели еще 187 человек, выздоровели 193 пациента.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 21972 человек, в том числе у 1397 детей, выздоровели 17 810 человек.

Напомним, в регионе до конца года действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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