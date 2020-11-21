Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 ноября 2020 года: еще одна трагедия в «ковидной» больнице

Врачи по-прежнему на передовой борьбы с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 ноября 2020 года рассказали в региональном оперативном штабе. За сутки были выявлены 183 случая заражения ковидом. Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксировали 21 081 случай инфицирования коронавирусом.

Не обходится и без жертв. За сутки умерли пять пенсионеров. Двое мужчин — 65 и 85 лет. И три женщины: 69 лет, 72 года и 86 лет. Всего в регионе, по данным оперштаба, от ковида скончались 678 человек.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 203 человека. На ИВЛ — 59 пациентов, — добавляют в оперштабе.

Также в больницах находятся 45 детей с подтвержденными диагнозом или с подозрением на коронавирус. Во взрослых больницах Новосибирска в ковидных отделениях лежат 3 337 пациентов. Еще 1671 человек лечатся в области. Также есть случаи госпитализации пациентов с ОРВИ — 16 человек за сутки.

ТРАГЕДИЯ В БОЛЬНИЦЕ

Один из пациентов, который находился в реанимации Городской клинической больницы №25, покончил с собой. Его тело нашли под окнами отделения. Погибшим оказался 59-летний мужчина, у него была двусторонняя пневмония, также врачи подозревали, что у него ковид, но подтвержденного диагноза пациент не имел. Это уже не первый подобный случай. Ранее под окнами больничной палаты нашли погибшей 38-летнюю спортсменку.

ВОЕННЫЕ СПАСЛИ ТЯЖЕЛОГО ПАЦИЕНТА

Новосибирские военные спасли ковидного пациента с поражением 99% легких. Мы побывали в медцентре Министерства обороны, отстроенном за два месяца в Новосибирске. В нем сейчас лечат, как военных, так и гражданских. У врачей есть вся необходимая техника для этого — даже портативный рентген.

— Главная мишень нового коронавируса — легкие. Но он также активизирует иммунитет. Возникает синдром его повышенной реакции. У человека это проявляется несбиваемой высокой температурой в течение трех дней. Поэтому лечим легкие и одновременно снижаем иммунитет, — рассказал КП-Новосибирск реаниматолог Владимир Беляков.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ

Декабрьских предпраздничных массовых гуляний в Новосибирске уже точно не будет. Но один из символов зимних каникул — ледовый городок все-таки откроют, совсем скоро на набережной начнут его строительство. Об этом нам рассказал создатель городка, предприниматель Сергей Машаров.

— Уже в воскресенье, 22 ноября, планируем начать ограждать территорию. Как только позволит погода, начнем строительство, — рассказал Сергей Машаров, добавив, что они заложники не только эпидмер, но и погоды. Нужен хороший «минус», чтобы возводить ледовые скульптуры.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 183 человек

Количество пациентов в реанимации: 59 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей.

Кинотеатры: закрыты.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 183 человек

Количество пациентов в реанимации: 59 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей.

Кинотеатры: закрыты.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.