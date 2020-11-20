«Спецназ» против коронавируса: новосибирские военные спасли ковидного пациента с поражением 99% легких

Врачи госпиталя борются с опасной заразой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Военные медики предотвратили условное распространение опасной инфекции, — так об учениях в Новосибирске докладывало начальство 425-го госпиталя. Это было два года назад.

Командиры, конечно, не знали, что скоро условный противник атакует по-настоящему. Не знали, но отрабатывали оборону против невидимого врага:

Медицинский центр в Новосибирске построили всего за два месяца. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— У военнослужащего было выявлено опасное вирусное заболевание. Специалисты в кратчайшие сроки изолировали больного в отдельную палату. Медики оперативно оказали помощь, провели дезинфекцию помещений и транспортного средства, на котором был доставлен больной. В дальнейшем специалисты инфекционного отделения госпиталя приступили к исследованию опасного вируса.

У военных арсенал техники, которая помогает бороться с коронавирусом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Когда коронавирус прорвался в Россию, примерно так и действовали медики — и военные, и гражданские. Блокировать вирус не удалось — война против болезни оказалась тяжелее. Тогда по-армейски быстро военные оборудовали медцентр на 160 пациентов. Весной его развернули как раз на базе 425-го госпиталя, отстроив новое здание за 56 дней.

Теперь, когда накрыла вторая волна, под лечение ковидных больных оборудовали и другие отделения госпиталя плюс еще более 200 мест. Центр действует, в первую очередь, для военных. Но принимают и гражданских — по согласованию с областным минздравом.

В реанимации вернули жизнь пациенту, у которого оставался не поражен только 1% легких.

РЕНТГЕНГ НА КОЛЕСАХ

Прежде чем меня, журналиста КП-Новосибирск, запустят внутрь, выдают мундир: защитный комбинезон, перчатки, прозрачный экран на лицо. Еще бахилы — да такие, что натягивать приходится до колена. Чувствую себя как в скафандре. Захожу внутрь и вижу, что персонал упакован так же, все выглядят одинаково — как космонавты. Не представляю, как врачи узнают друг друга. Должно быть, по глазам и комплекции.

В коридоре мимо меня проходят двое в костюмах, катят с собой увесистый черный «чемодан». Это, оказывается, портативный рентген.

Проверять состояние тяжелых больных помогает мобильный рентген. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Мобильный аппарат, который можно переносить. Если человек не транспортабелен, то применяем этот прибор, — объясняет КП-Новосибирск и. о. замначальника медцентра Лариса Матяш. Как и другие врачи госпиталя, она — офицер.

В мирное, то есть не ковидное, время она — начальник медицинского отряда специального назначения.

— Аппарат позволяет распечатать данные на пленке, как после обычного рентгена. Также они сохраняются в базе, — продолжает майор Матяш.

По «красной» зоне персонал передвигается в защитных костюмах. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«АНГЕ-ХРАНИТЕЛЬ ДЕЖУРИТ ЗА ПУЛЬТОМ»

Круглые сутки за тяжелыми больными наблюдает «ангел-хранитель» — медсестра, место которой за пультом с мониторами. На них — все, что происходит с пациентом: пульс, дыхание, насыщенность крови кислородом… Графики, цифры… Если показатели подойдут к критической отметке — сестра вызовет доктора.

Боксы для тяжелых больных сейчас заняты наполовину. Таких пациентов — девять человек. Из реанимации обычно переводят через неделю-две. Хотя недавно пациент оставался в таком боксе больше месяца. Был на грани: врачи диагностировали 99% поражения легких. И все-таки спасли!

По мониторам сестра следит за состоянием сразу нескольких больных. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

— Главная мишень нового коронавируса — легкие. Но он также активизирует иммунитет. Возникает синдром его повышенной реакции. У человека это проявляется несбиваемой высокой температурой в течение трех дней. Поэтому лечим легкие и одновременно снижаем иммунитет, — говорит реаниматолог Владимир Беляков, привыкший носить и медицинский халат, и капитанские погоны.

Еще одна опасность «короны» — она сгущает кровь. Если не уследить, возможны тромбозы. Чтобы помешать планам вируса, врачи дают препараты — антикоагулянты.

Аппарат проводит анализ крови и выдает результат.

— Но важно не переступить порог, поэтому постоянно проводим мониторинг, делаем анализ крови, — добавляет майор Лариса Матяш.

Говорит, что техника для исследования крови — уже не новинка, но все же агрегат впечатляет. У медиков нет нужды манипулировать пипетками и колбами. В аппарат (да простят мне медики сравнение), похожий на крупный принтер, отправляются кровь и реактивы. А он выдает ленту бумаги, словно чек в магазине, с показателями биохимии.

Врачи медцентра поставили на ноги уже более 1300 пациентов с коронавирусом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«СУПРУГА ДУХАМИ БРЫЗГАЛАСЬ - Я ИХ НЕ ЧУВСТВОВАЛ»

За пять с половиной месяцев многофункциональный медицинский центр Минобороны поставил на ноги 1300 пациентов. Кто-то переносил болезнь тяжело, кому-то борьба с коронавирусом далась относительно просто.

— Приехал со службы домой — поднялась температура. Ни запахов, ни вкусов пищи не чувствовал. Непривычное ощущение — ешь и ничего не ощущаешь. Супруга духами брызгалась — я не чувствовал, — рассказывает Артем Отц. — Приехал в центр — сделали тест. Результат положительный. Вылечился за две недели.

Крепкий боец легко справился с болезнью. Победил коронавирус в личной схватке и вернулся в строй. Артем тоже медик-спецназовец, так что продолжает борьбу с ковидом уже на боевом посту.

Артем Отц вернулся в строй, переболев ковидом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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