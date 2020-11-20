Ледовый городок в Новосибирске 2021: когда откроют и что там будет

Высота горки будет 8 метров. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ледовый городок в Новосибирске в 2021 году уже скоро начнут строить. Об этом КП-Новосибирск рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Машаров.

— В это воскресенье планируем начать ограждать территорию. Как только позволит погода, начнем строительство, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Да и от погоды многое зависит.

В этом году тема ледового городка на Михайловской набережной новогодние фантазии. По старой традиции там будет одна из самых больших горок в Новосибирске. Ее высота 8 метров, а длина 70-80 метров.

— Мы ждем распоряжения от Роспотребнадзора. Тогда и станет ясно будет вход в масках или нет, кто будет следить за социальной дистанцией между людьми, — говорит Сергей.

Предположительно открытие ледового городка состоится перед самым новым годом — 30 декабря.

Напомним, что недавно мэрия города купила елку за 1 миллион рублей. Сейчас власти решают когда установят праздничное дерево и когда оно начнет радовать сибиряков своими огоньками.

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