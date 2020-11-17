Мэрия Новосибирска купила елку за 1 миллион рублей и хочет поставить ее на ступеньках оперного

А так елка выглядела два года назад. Теперь она отправится в один из районов города или области. Фото: Даба ДАБАЕВ

На сайте госзакупок появилась информация о том, что мэрия города Новосибирска провела аукцион и купила елку почти за миллион рублей. Праздничное дерево обновили спустя 7 лет. Новую зеленую красавицу начнут собирать на площади Ленина уже совсем скоро. Об этом КП-Новосибирск сообщила Анна Терешкова, заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

— Высота елки 22 метра, будет и звезда на макушке. Праздничное дерево решили обновить, потому что оно уже старое и в некоторых местах элементарно сломано. Новую елку мы выбирали с учетом того, чтобы она была проста в обслуживании, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова. — Новое дерево привезли из Подмосковья.

Старое дерево отправлять в утиль не собираются. По словам заместителя мэра, сейчас идет обсуждение, где елка еще может порадовать сибиряков. Возможно, ее отдадут в другой район города, а может, отправят в область.

— Если у кого-то есть инженеры, готовые подшаманить елку, то она еще год сможет прослужить. В прошлом году мы у нее хвою обновили и ничего больше не закупали, — объясняет вице-мэр.

Напомним, у старой елки были проблемы с макушкой: фотография «приунывшего» дерева, будто со спущенным набок колпачком, даже стала поводом для шуток в интернете.

В этом году обновили не только елку, но и украшения. На сайте госзакупок появилась информация о том, что игрушки и гирлянды приобрели за 300 тысяч рублей. Сибирские дизайнеры расположат шары и снежинки по-новому. По словам Анны Терешковой, для новогоднего дерева уже выбирают место в центре города.

— Мы ведем переговоры с оперным театром. Хотим сделать в сквере полноценный каток, а саму елку поставить на ступенях. Руководство оперного еще пока в раздумьях, — говорит Анна.

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