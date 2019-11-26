2019-11-26T05:22:10+03:00
Общество

Главная елка Новосибирска обойдется в миллион рублей

Именно столько стоит замена хвои и установка новогоднего дерева
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Украшения на елке не заменят.Украшения на елке не заменят.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Уже через две недели Новосибирск украсит главный символ праздника - новогодняя елка на площади Ленина. Как сообщили корреспондентам КП-Новосибирск в мэрии, установить ее планируют к 12 декабря.

- Искусственная елка высотой 22 метра будет та же самая, что и в прошлом году, - пояснили в ведомстве. - Только на ней к празднику заменили хвою: на нее было потрачено 315252 рубля.

В копеечку бюджету обойдется и сама установка и демонтаж новогоднего дерева: на эти цели будет потрачено 632001,66 рублей.

- Уберут елку после окончания новогодних праздников, - прокомментировали КП-Новосибирск в мэрии.

А вот на чем власти решили сэкономить, так это на игрушках, которыми украшали елку. Поскольку нареканий к ним нет, то и менять в этом году их не будут. Так что выглядеть отреставрированная елка с новой хвоей будет точно также, как и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальный коттедж академика СО РАН отремонтировали за 40 миллионов рублей
«Что за девочка рядом в халате?»: сибирячка потрясла попой в видео скандальной рок-звезды
«Сидели плотно, будто куча селедок в банке»: многодетная мама показала, как четверняшки умещались в ее животе
«Какие они довольные!»: новосибирские волонтеры приодели приютских собачек
«Ей привезли будку с сеном, чтобы не замерзла»: на трассе потерявшаяся собака ждет своих хозяев
«Стыдно перед детьми»: сибиряков возмутили футбольные ворота из канализационных труб
«Ее заставляли отказаться от ребенка»: беременную сибирячку, попавшуюся на наркотиках, посадили на 5 лет
В Новосибирске начальница отдела УФМС прописывала мигрантов за взятку
Травматизм на рабочем месте в Новосибирске: ушел на работу и не вернулся
Общественная палата Новосибирской области встретилась со студентами
Маму троих детей признали самой красивой «Леди в погонах»
Готовьте кошельки: на сколько подорожает проезд в Новосибирске с 8 декабря
Следователи проведут проверку после смерти школьника в новосибирском кафе
Курочка подвела: из-за подгоревшей еды к сибирякам приехала охрана
«Подожгли специально?»: в Новосибирске сгорел вагончик с лыжным оборудованием
50 сибиряков застряли в аэропорту: в «Толмачево» задержали вылет неисправного «Суперджета» на 8 часов
Прохожие убегали от обломков: в Новосибирске здание рухнуло на тротуар
Новосибирцам предложили обсудить, нужны ли городу «умные остановки»
«Он успел закричать»: в туалете новосибирского кафе нашли мертвым 12-летнего мальчика
«Нуждается в присутствии близких»: застенчивая школьница в бежевом пуховике пропала в Новосибирске
«Надо же, какой невезучий»: сибиряка дважды за один день арестовали за патроны и марихуану
В Новосибирске школьница пыталась покончить с собой
«Позорище и только!»: сибирячку, выигравшую два миллиона рублей в «Мисс офис 2019», затравили в соцсетях
«Зверье! И все мимо едут!»: толпа избила новосибирца и бросила его на дороге
Изгоняющий шайтана: мигранта-экзорциста осудили мусульмане из-за того, что трогал Фатиму