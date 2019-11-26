Главная елка Новосибирска обойдется в миллион рублей

СЕГОДНЯ 05:21 2019-11-26T05:22:10+03:00

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Уже через две недели Новосибирск украсит главный символ праздника - новогодняя елка на площади Ленина. Как сообщили корреспондентам КП-Новосибирск в мэрии, установить ее планируют к 12 декабря.

- Искусственная елка высотой 22 метра будет та же самая, что и в прошлом году, - пояснили в ведомстве. - Только на ней к празднику заменили хвою: на нее было потрачено 315252 рубля.

В копеечку бюджету обойдется и сама установка и демонтаж новогоднего дерева: на эти цели будет потрачено 632001,66 рублей.

- Уберут елку после окончания новогодних праздников, - прокомментировали КП-Новосибирск в мэрии.

А вот на чем власти решили сэкономить, так это на игрушках, которыми украшали елку. Поскольку нареканий к ним нет, то и менять в этом году их не будут. Так что выглядеть отреставрированная елка с новой хвоей будет точно также, как и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU