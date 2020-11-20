Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 ноября 2020 года: заболел 1341 ребенок

В Новосибирске более 3,5 тысяч пациентов находятся в инфекционных больницах Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 ноября 2020 года. Врачи выявили всего за сутки еще 186 новых заболевших COVID-19 среди жителей региона. Всего с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области заразились 20898 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС У ДЕТЕЙ

Восемь маленьких пациентов заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области заразился 1341 ребенок. В детской больнице №3 находится 51 маленький пациент с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ 200 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Пятеро новосибирцев стали новыми жертвами коронавируса в минувшие сутки. По данным оперативного штаба, скончались двое мужчин в возрасте 39 лет, 77 лет и три женщины в возрасте 49 лет, 59 лет и 65 лет. Всего от COVID-19 скончались 682 человека.

В отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 2020 пациента. Еще 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

ШКОЛЬНИКИ МЕРЗЛИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСОМ

Младшие классы школы №47 мерзли на морозе более 20 минут. Детей не пускали внутрь, чтобы не смешивать классы и избежать риска распространение коронавируса. Родители возмущены, министр образования региона пообещал вмешаться в ситуацию.

ПОЧЕМУ ТЕРАПЕВТ ПРИШЕЛ К УМЕРШЕМУ

Врачи объяснили инцидент в Новосибирске, когда терапевт пришел на дом к уже умершему пациенту. Оказалось, что новосибирец обращался сразу в две поликлиники, поэтому возникла путаница.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 186 человек

Количество пациентов в реанимации: 202 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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