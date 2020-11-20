В минздраве объяснили, почему новосибирский терапевт пришла домой к уже умершему пациенту

48-летний Вадим Скрипников скончался в больнице. Фото: личный архив героев

В минздраве прокомментировали инцидент с терапевтом, пришедшему домой к уже умершему пациенту — 48-летнему Вадиму Скрипникову. По словам родственников мужчины, врач не знала о случившемся.

— Поскольку пациент обращался за медицинской помощью в две поликлиники — по месту прикрепления и фактического проживания — к сожалению, возникла несогласованность действий при передаче информации. Сотруднику поликлиники, который пришел 16 ноября домой к пациенту, чтобы продлить или закрыть больничный лист, не было известно о смерти мужчины. Министерство здравоохранения Новосибирской области приносит искренние извинения из-за возникшей ситуации и выражает глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося мужчины, — пояснили в областном минздраве.

В минздраве также отметили, что в период с 31 октября по 6 ноября мужчина дважды был на приеме у терапевта в поликлинике №27 по месту прикрепления. Кроме того, его консультировал на дому врач из поликлиники по месту жительства. Мужчине открыли больничный лист, назначили лечение и провели рентгенографию. Когда его состояние ухудшилось, его положили в больницу №11, в блок интенсивной терапии, где ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь, включая кислородную поддержку. Потом пациент был переведен в реанимацию, где и скончался 12 ноября. Сейчас министерство здравоохранения проводит проверку, в результате которой будет дана оценка качества оказанной медицинской помощи на всех этапах.

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