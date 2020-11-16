В Новосибирске терапевт пришла домой к уже умершему пациенту

В Новосибирске скончался 48-летний Вадим Скрипников. Фото: личный архив героев

В Новосибирске скончался 48-летний Вадим Скрипников. Его сын Игорь уверен, что причиной его смерти стал коронавирус и несвоевременное оказание помощи от врачей. Парень рассказывает, что диагноз COVID-19 его отцу так и не поставили, отказывали в проведении теста и долгое время не могли госпитализировать в больницу. Но апофизом этой истории стал приход терапевта домой к пациенту, который на тот момент уже скончался в больнице.

— Мой отец никогда серьезно не болел, не имел вредных привычек. Его обходили стороной даже сезонные эпидемии. Но в этот раз, увы, зараза не обошла стороной и его. Больничный ему выписали с 31 октября, диагностировав простую ОРВИ. За неделю лучше не стало, появился сухой кашель и температура. Пропали вкус и обоняние. В скорую мы первый раз позвонили 2 ноября, тогда нам сказали, что приедет врач только чрез два-три дня. И действительно, 5 числа прибыл к нам фельдшер, который просто послушал отца, не проверив его пульсоксиметром, и поставил диагноз «Пневмония», — рассказал КП-Новосибирск Игорь Скрипников.

Фельдшер же сообщил, что для госпитализации в больницу, мужчине нужно пройти КТ легких и по его результатам самостоятельно обращаться в поликлинику. Однако в поликлинике по месту жительства мужчине направление не дали — просто продлили больничный и отправили домой.

— Папе стало хуже 8 ноября. Я тогда по несколько раз за день звонил в скорую, где мне обещали приехать, но не приезжали. КТ мы в итоге не смогли пройти даже платно — в больницах все занято до середины декабря. Последний раз в скорую я звонил 10 ноября, когда папе было совсем уж плохо: он не мог нормально дышать, температура была под 40. Врач, который принимал мой звонок, весьма по-хамски ответил, что всем сейчас плохо, и в Ленинском районе Новосибирска 300 вызовов, так что «ожидайте своей очереди». В 6 часов утра 10-го числа папе стало совсем плохо, лишь только тогда по звонку нам выслали реанимацию. У него, оказывается, тогда сатурация была 30%. Реаниматологи сказали, что это почти полное поражение легких, — пояснил сын погибшего.

Родственники погибшего мужчины уверены, что причиной смерти стал коронавирус. Фото: личный архив героев

Мужчину положили в 11-ю больницу в Новосибирске. Родственникам тогда сказали, что его сразу переведут в реанимацию на ИВЛ. Но когда они позвонили позже в больницу, то узнали, что Вадим Михайлович, оказывается, лежал в обычной палате, а в реанимацию был переведен только через несколько часов. Не стало мужчины утром 12 ноября. При этом, в справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана пневмония — о коронавирусе нет ни слова.

— Мы еще 5 числа вызывали отцу терапвета домой из больницы, чтобы попытаться достать через него направления и продлить больничный. А врач пришла к нам только 16 числа, когда папы уже не было в живых. А она, получается, даже была не в курсе этого. Как такое может быть, — рассказал КП-Новосибирск Игорь.

Сибиряк говорит, что каких-то претензий напрямую к врачам у него нет. Однако молодой человек уверен, что если бы вся система здравоохранения работала как следует, трагедии можно было бы избежать.

— Двоюродная сестра отца уже написала жалобу в минздрав после произошедшего. Я пока не знаю, буду ли как-то разбираться с этой ситуацией. Сейчас, если честно, пока не до этого. Но я просто до сих пор не могу понять, как такое вообще могло произойти? Почему отцу ничего не назначали, почему не могли сразу забрать в больницу? Почему, в конце концов, ему так и не поставили диагноз? — не понимает Игорь Скрипников.

КП-Новосибирск направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в произошедшем.

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