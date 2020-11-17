Минздрав проверит, как лечили 48-летнего новосибирца, к которому терапевт пришел, когда он уже умер

Минздрав проведет проверку после смерти Вадима Скрипникова. Фото: личный архив героев

Во вторник, 17 ноября, министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о том, что проведет проверку после смерти 48-летнего Вадима Скрипникова. По словам, сына новосибирца, медики вовремя не оказали отцу помощь. С каждым днем ему становилось хуже. Для госпитализации новосибирца попросили самому сделать КТ.

— Пациентов с подозрением на коронавирус кладут в больницу, как правило, в тяжелом состоянии. Тех, кому нужен кислород, а также у кого есть сопутствующие патологии, требующие непрерывного медицинского наблюдения. Отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации. Приемный покой больницы № 11 оснащен современным компьютерным томографом. Компьютерную томографию медицинские работники назначают пациентам после осмотра при наличии показаний, независимо от того, доставлены они службой скорой медицинской помощи или обратились в приемный покой самостоятельно, — прокомментировали в минздраве.

Напомним, в Новосибирске скончался 48-летний Вадим Скрипников. Его сын Игорь уверен, что причиной смерти стал коронавирус. Но диагноз COVID-19 его отцу так и не поставили, отказывали в проведении теста и долгое время не могли госпитализировать в больницу. Но апофизом этой истории стал приход терапевта домой к пациенту, который на тот момент уже скончался в больнице.

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