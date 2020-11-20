В Новосибирске коронавирусом заболели еще 186 человек за сутки

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 186 человек за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 20 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 186 человек, из них — 8 детей. Выздоровели за сутки еще 177 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 20 898 человек, из них — 1 341 ребенок. 17 013 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 682 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 205 человек, к аппаратам ИВЛ подключен 60 пациентов.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 51 ребенок. В инфекционных стационарах лежат 3 544 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 640 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 863 516 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 611 жителей области, для 63 143 человек меднаблюдение окончено.

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