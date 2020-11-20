В Новосибирске от коронавируса скончались 5 пациентов: среди них 39-летний мужчина

Еще пятеро человек скончались из-за коронавируса в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 20 ноября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это двое мужчин 39 и 77 лет, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и три женщины 49 лет, 59 лет и 65 лет. В сумме в регионе от коронавируса умерли 682 человека, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 205 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 60 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 20 898 человек, в том числе инфицирован 1 341 ребенок. Выздоровели 17 013 пациентов.

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