В Новосибирске детей 20 минут держали у школы на морозе, чтобы они не заразились коронавирусом

Ольга переживает за дочку и не пустила ее в школу. Фото: предоставлено Ольгой ЕПАНЕШНИКОВОЙ.

Родители учеников 1 — 4-х классов новосибирской школы № 47 кипят от возмущения. Их детей заставили долго стоять на улице. У школы объяснение такое: детей не пускали внутрь, чтобы «классы не смешивались и дети не подцепили коронавирус от других школьников». А если кто-то из малышей заходил в холл погреться, то их выгоняли. Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в этой истории.

«ДЕТЕЙ ВЫГОНЯЮТ»

Ольга Епанешникова, мама четвероклассницы, рассказывает, как узнала, что ее дочь мерзла на улице.

— Дочери 10 лет, она учится в первую смену. В школу все дети приходят заранее, ведь надо переодеться, переобуться. Но внутрь никого не пускают. Дочь вместе с одноклассниками ждет, пока в 8.05 за ними спустится учитель. А если дети пытаются зайти погреться, то их выгоняют. Я не понимаю, почему мой ребенок должен по 20 минут стоять под дверью, — поделилась с КП-Новосибирск Ольга. — Помимо того, что холодно, дети находятся там без присмотра. Кто отвечать будет в случае чего?

Сибирячка говорит, что такие правила в школе действуют с сентября.

— Пока было тепло, мы относились с пониманием. Но сейчас на улице мороз — на днях утром было почти -20. Дочка звонит и говорит: «Мама, у меня ноги замерзли!» Странная профилактика коронавируса, — переживает Ольга.

Сегодня Ольга не пустила дочку в школу: говорит, не хочет, чтобы ребенок мерз под дверью. И вместе с другими родителями готовит жалобу в министерство образования.

«ЕСЛИ КЛАССЫ СМЕШАЮТСЯ, У НАС БУДЕТ ВСПЫШКА»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с завучем по учебно-воспитательной работе школы Галиной Кострубовой. Она объяснила, почему в школе такие правила.

— Мы действуем строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по работе образовательных учреждений во время пандемии коронавируса. Там четко сказано: уроки и перемены у классов должны начинаться в разное время, и мы это требование выполняем. Начинаем классы запускать через два входа в 7.45, на каждый класс дается 10 минут, чтобы дети успели раздеться и переобуться. Мы постоянно говорим родителям, что не нужно приводить детей раньше, но они приводят. Поймите, если мы это требование нарушим, в школе будет вспышка.

— Неужели нельзя найти другой выход, чтобы дети не мерзли?

— В нашей школе нет таких помещений! И нет третьего входа, чтобы запускать детей. Как решить ситуацию — сами ломаем голову. Нам очень пригодилась бы помощь министерства образования: если бы, допустим, каждый класс у школы ждал автобус, где ребятишки грелись бы, пока учитель не заберет их в школу, это был бы хороший выход. Но где взять столько автобусов?

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пообещал вмешаться в ситуацию:

— Разумеется, такого не должно быть! На улице зима, дети должны находиться в тепле. В других школах такого не происходит. Пока жалоба от родителей к нам не поступила, но мы обязательно будем разбираться и решать проблему.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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