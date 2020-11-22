Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 ноября 2020 года: умерла 24-летняя девушка

Врачи пока не могут одолеть заразу. Фото: минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 ноября 2020 года не радуют: за минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 178 человек. С начала пандемии в регионе заражены уже более 20 тысяч сибиряков. В общероссийской статистике по распространению коронавируса Новосибирская область занимает 22 место.

Статистика по заболеваемости.

УМЕРЛА 24-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА

За минувшие сутки от коронавируса скончались шесть человек.

— Это мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 65 лет, 77 лет, 79 лет и 24-летняя девушка. Всего в регионе от коронавируса умерли 693 человека, — рассказывают в оперштабе.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 195 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 56 пациентов.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ У 11 КЛАССОВ ПЕРЕНЕСЛИ

Коронавирус внес изменения и в расписание экзаменов для одиннадцатиклассников. В этом году они будут писать итоговое сочинение в апреле месяце.

— Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено из-за коронавируса. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России. Одобрено на заседании Оперативного штаба, — сообщается на сайте регионального Министерства образования.

Изменения будут и у учеников 9 классов. Им придется проходить итоговое собеседование дистанционно.

СИБИРЯЧКА БЕСПЛАТНО СТРИЖЕТ ВРАЧЕЙ

30-летняя Наталья Чалова решила устроить акцию добра. Женщина-барбер будет стричь врачей-мужчин абсолютно бесплатно.

— Я не боюсь заразиться, иммунитет крепкий. Думаю, что смогу принимать по одному врачу в день. Они, кстати, тоже сидят в масках, — говорит Наталья.

Пока что акция продлится до конца декабря этого года.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 178 человек

Количество пациентов в реанимации: 56 пациента

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: врачи приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология.

Театры: Работают, но график нужно уточнить. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей.

Кинотеатры: закрыты.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещать залы можно не дольше полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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