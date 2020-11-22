В Новосибирске шесть человек умерли от коронавируса за сутки: одной из них было 24 года

На сегодняшний день из-за коронавируса умерло 693 человека. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске шесть человек скончались из-за COVID-19. Об этом рассказали в оперштабе Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 65 лет, 77 лет, 79 лет и женщина в возрасте 24 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 693 человека, — сообщают новые данные в оперштабе.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 195 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 56 пациентов.

— Всего в Новосибирской области сделано 880 233 теста на коронавирус, — говорят в региональном оперштабе.

На сегодняшний день у 178 человек обнаружен коронавирус. Из больниц за сутки выписали 94 человека.

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