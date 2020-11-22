В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 178 человек

Число зараженных приближается к 22 тысячам.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске еще 178 человек заразились коронавирусом. Новые данные предоставил Новосибирский оперштаб.
— В регионе зарегистрировано 21 259 случаев инфицирования коронавирусом (+178 за минувшие сутки), в том числе у 1 361 ребенка. 17 263 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки), — дает обновленные данные оперштаб.
На сегодняшний день в стационарах находятся больше 3х тысяч взрослых сибиряков. В районные больницы за сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него поступило больше тысячи человек.
— Под медицинским наблюдением остаются 3 590 жителей региона, 64 348 человек сняты с меднаблюдения, — уточняют в региональном оперштабе.
Напомним, что в Новосибирске масочный режим продлили до 31 декабря. Их нужно носить в общественных местах — транспорт, магазины, торговые центры, рестораны.
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