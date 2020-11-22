«Я не боюсь заболеть»: сибирячка бесплатно стрижет врачей в благодарность за борьбу с коронавирусом

Сибирячка запустила акцию недавно. Фото: Дмитрий НОВИКОВ

Сибирячка Наталья Чалова бесплатно стрижет врачей-мужчин во время пандемии. Женщина работает барбером и решила провести благотворительную акцию.

— У меня много родственников и друзей терапевтов. Они регулярно рассказывают, как на них ругаются пациенты. Они недовольны, что приехали поздно или долгим ожиданием. Мне стало жалко врачей, и я решила провести благотворительную акцию, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, ведущий барбер в одном из салонов.

Женщина разместила информацию в социальных сетях несколько часов назад, а к ней уже приходил первый клиент. Это был врач анастезиолог-реаниматолог. Работает Наталья по всем правилам — в маске и перчатках.

— Я не боюсь заразиться, иммунитет крепкий. Думаю, что смогу принимать по одному врачу в день. Они, кстати, тоже сидят в масках, — говорит барбер.

Акция продлится до конца декабря этого года. Наталья уверена, если спрос на ее услуги вырастет, то она продолжит доброе дело, но только в следующем году.

Первым подстригли врача анастезиолога-реаниматолога. Фото: instagram.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru