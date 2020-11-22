Итоговое сочинение для 11 классов в Новосибирске 2020 перенесли: рассказываем, когда оно пройдет

Сочинение перенесли на апрель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итоговое сочинение для 11 классов в Новосибирске 2020 пройдут 5 апреля 2021 года. Об этом сообщает Министерство образования.

— Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено из-за коронавируса. Оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года. Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России. Одобрено на заседании Оперативного штаба, — сообщается на сайте регионального Министерства образования.

9 классы тоже ждут изменения. Если коронавирус не отступит, то придется сдавать собеседование по русскому языку дистанционно. Приблизительная дача сдачи экзамена — 10 февраля 2021 года.

— Дополнительные сроки для сдачи тестирования 10 марта и 17 мая, — дополнили в министерстве.

Напомним, что с 16 октября школы вышли с осенних каникул. Некоторые классы сели за парты, а кто-то остался учиться дома.

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