Мэра Томска Ивана Кляйна арестовали на два месяца

Мэра заводили в суд под аплодисменты. Фото: очевидец.

В субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде города Томска состоялось заседание по избранию меры пресечения для мэра Ивана Кляйна. Длилось оно около шести часов, но толпа ждала этого процесса у здания суда с самого утра. В основном это были группы поддержки с завода «Томское пиво», главным акционером которого являлся местный мэр, а его супруга возглавляет предприятие. Томичи собрали подписи под ходатайством не заключать мэра под стражу. Встречали Ивана Кляйна громкими аплодисментами и криками, обращенными к работникам суда: «Свободу!»

Следователи СК, в свою очередь, ходатайствовали перед судом об аресте чиновника. В итоге судья посчитал эту меру вполне приемлемой и отправил Кляйна за решетку на 2 месяца, мотивируя это тем, что градоначальник все-таки обвиняется в тяжком преступлении коррупционной направленности.

— Ивану Кляйну, обвиняемому по статье «Превышение должных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года, — прокомментировали в Кировском районом суде Томска.

Иван Кляйн в ходе заседания своей вины не признал.

ЗАНАЧКА В ПОДУШКЕ

Отправили Кляйна под арест в день 60-летия его супруги: сама она в свой юбилей у здания суда так и не появилась и мужа не поддержала.

Но зато первая леди города Томска отличилась во время обыска в их общей квартире накануне. Сразу после задержания Ивана Кляйна на рабочем месте, оперативники направились в дом, где проживал чиновник. Возможно, что Галину Кляйн успели предупредить о визите. Только к элитной пятиэтажке по улице Кузнецова подъехали оперативники, как из квартиры мэра в окно вылетела подушка.

— Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия «Томкое пиво», и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — Водитель был задержан.

В подушке следователи нашли достаточно крупную «заначку»: карты российских и швейцарских банков, на счету которых находится порядка 1.3 миллиарда рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 миллиардов рублей.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

О материальном благополучии мэра уже и до этого слагались легенды. Официально чиновник вместе с супругой в прошлом году задекларировали доход в 400 миллионов рублей. В собственности у мэра Томска числится три крупных земельных участка общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, гаражный бокс, нежилое помещение площадью 16,8 квадратных метра. Супруга Кляйна, как и год назад, задекларировала участок в 510 квадратных метров, квартиру в 188 «квадратов», 1/3 долю в квартире площадью 96,8 квадратных метра и гаражный бокс.

Кляйн считается самым богатым мэром в стране. Сейчас следователям предстоит выяснить, насколько законо было нажито это добро.

В администрации Томска пояснили, что доход мэра складывался отнюдь не с его зарплаты на посту градоначальника. Основную прибыль семье Кляйна приносили акции и проценты по вкладам.

ПИВО ПОДВЕЛО

Компания «Томское пиво», которой много лет владеет семья мэра, действительно, считается одной из градообразующих. В финансовых отчетах по итогам прошлого года говорится, что выручка пивзавода составила 5,21 миллиарда рублей.

Но именно этот завод и фигурирует в материалах уголовного дела против Ивана Кляйна.

— В 2016 году он дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, — сообщает СК по Томской области.

Обиженный местный предприниматель не смог смириться с отказом. Он уже запланировал возвести на этой территории жилой комплекс. За помощью в решении вопроса застройщик обратился в правоохранительные органы. Теперь в этой истории разбирается следствие.

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