В Томске задержали самого богатого мэра в Сибири: сколько и на чем заработал Иван Кляйн

В 2013 году Кляйн передал место гендиректора пивного завода своей супруге и стал мэром Томска. Фото: https://admtomsk.ru/

Задержанный мэр Томска Иван Кляйн оказался одним из самых богатых градоначальников России. По сумме дохода он зарабатывает в пять раз больше, чем все мэры областных и краевых центров Сибири вместе взятые. Например, в прошлом году Кляйн, судя по его декларации доходов, заработал 300 миллионов рублей прибыли. Для сравнения: мэр соседнего Новосибирска задекларировал всего 3,6 миллиона. На чем же делал томский градоначальник деньги?

Местные жители называют Кляйна пивным королем. Главный доход его семьи - от компании «Томское пиво». Это одно из старейших предприятий на пивоваренном рынке Сибири. Завод построил еще в 1876 году прусский пивовар Карл Крюгер.

С 1985 года на завод устроился Кляйн - обычным механиком. А в 90-х уже стал гендиректором предприятия, в этом кресле он просидел до 2013 года. А потом передал его жене и ушел в политику: успешно баллотироваться в мэры города от «Единой России».

Сейчас достаточно успешной добытчицей в семье Кляйнов является супруга, возглавляющая «Томское пиво». В 2018 году, по официальным данным, Галина Кляйн заработала 205,4 миллиона рублей прибыли, а в 2019 году — 133,9 миллиона.

В собственности у Кляйнов числятся три крупных земельных участка общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, гаражный бокс, нежилое помещение площадью 16,8 квадратных метра, просторная квартира в 188 квадратов и еще 1/3 доли жилплощади в 96,8 квадратов.

В администрации Томска уточнили, что основная часть доходов Ивана Кляйна связана с его акционерной деятельностью и процентами по вкладам.

— Когда мэр занимается не только политикой, но и бизнесом, это, конечно не нормально, — прокомментировала КП-Новосибирск депутат Госдумы Вера Ганзя. — Но у нас в России это пример не единственный, к сожалению. Я считаю, что в политику лучше идти учителям и врачам. У таких людей точно не будет соблазнов продвигать свой бизнес. Но по ситуации в Томске у меня сложилось мнение, что происходит некая зачистка политического поля и там идет серьезная конкурентная борьба между губернатором и мэром.

Именно с пивным заводом и связано уголовное дело, которое возбудили против 61-летнего мэра. Напомним, сегодня утром в кабинет к Ивану Кляйну зашли сотрудниками ФСБ. В ближайшее время следствие готово предъявить чиновнику обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». Политику грозит до 7 лет лишения свободы. По версии СКР, Кляйн, пользуясь своим положением, «нарисовал» в документах к свою заводу добавочную площадь — 300-метровую санитарно-защитную зону, которой не было. А на эту землю тем временем претендовал бизнесмен-строитель. Обиженный предприниматель написал заявление в органы, там проверили документы и возбудили дело.

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