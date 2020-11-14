«Люди ему аплодировали»: мэра Томска Ивана Кляйна привезли в суд для избрания меры пресечения

Люди у суда при появлении Иван Кляйна зааплодировали. Фото: очевидец

В субботу, 14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна привезли в Кировский районный суд для избрания меры пресечения. Заседание отложили на пять часов. Предположительно причиной этого стало большое скопление людей около здания суда. Томичи пришли поддержать главу города. Полицейские стояли стеной у входа в суд и не допустили никаких массовых беспорядков.

Само заседания из-за пандемии коронавируса будет проходить в закрытом режиме только с его непосредственными участниками.

— Людей у суда стало намного больше, — сообщил КП-Новосибирск очевидец. — Мэра подвезли и аккуратно завели внутрь через служебный вход. Люди увидели и кинулись к воротам. Были даже слышны аплодисменты. Сейчас на улице никто не расходится, все ждут результата. Говорят, что судье передали ходатайство собравшихся о том, чтобы меру пресечения смягчили и не отправляли Кляйна за решетку.

Известно также, что сегодня у супруги чиновника Ивана Кляйна 60-летний юбилей. Среди коллектива пивного завода, который сегодня всем составом собрался у суда, Галина Кляйн замечена не была.

Напомним, 13 ноября Ивана Кляйна задержали в его кабинете во время утреннего совещания. Чиновника обвиняют в «Превышении должностных полномочий». Уголовное дело возбуждено СК на основании материалов регионального УФСБ. Дело связано с компанией «Томское пиво», где Кляйн является акционером.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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