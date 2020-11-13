Мэра Томска Ивана Кляйна задержали прямо во время утреннего совещания: в чем его обвиняют

Задержание мэра Томска сотрудниками УФСБ. Фото: СУ СКР

В пятницу 13 ноября силовики нагрянули в рабочий кабинет мэра сибирского города Томска. Заковали Ивана Кляйна в наручники и увезли в отдел. Чиновнику вручили постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, где он пока является главным подозреваемым. Само дело курируют сотрудники местного ФСБ.

Выводили мэра из здания под конвоем. Фото: стоп-кадр.

— Дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления», — прокомментировал в СУ СК РФ по Томской области.

Статья — вполне обычная для чиновников. Но что же кроется за формулировкой? Оказалось, дело связано с местным пивзаводом.

По версии следствия, Кляйн в 2016 году был основным акционером «Томского пива» и тогда же дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры Томска «дорисовать» на бумагах заводу лишнюю площадь. ТАк, в геоинформационной системе «ГеоКад» появилась 300-метровая санитарно-защитная зона вокруг компании.

Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий. В этом же обвиняли его предшественника. Фото: СУ СКР

Эта санитарная зона, которая по факту была только на бумагах, стала поводом для отказа местному застройщику. Он хотел в тех местах построить жилые дома.

— В январе 2017 года мэр подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено, — добавили в ведомстве. — Несостоявшемуся застройщику был причинен существенный материальный вред.

Арест произошел утром. Фото: стоп-кадр.

Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас в кабинетах «Томского пива» и в доме Ивана Кляйна проводятся обыски и допрашиваются свидетели.

Следователи готовятся в течение часа предъявить чиновнику обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте.

Кстати, в Томске это уже третий мэр, который попал под уголовное преследование.

Первым осудили Александра Макарова. В 2006 году Макаров был арестован и обвинен в превышении должностных полномочий и получении взятки по семи эпизодам.

Следующий мэр Томска Николай Николайчук попался силовикам 1 октября 2014 года также на превышении должностных полномочий при ремонте Московского тракта.

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