Жители Томска окружили здание суда в ожидании ареста мэра Ивана Кляйна

У здания суда, где должны были определить меру пресечения Ивану Кляйну, собралась толпа. Фото: очевидец/admtomsk.ru/

В субботу, 14 ноября, в Кировском районном суде Томска должны избрать меру пресечения мэру Ивану Кляйну. Заседание было назначено на 12.30: его планировали провести в закрытом режим - только с участниками процесса. Причина тому - вспышка коронавируса. Но его пришлось перенести: толпа окружила здание - там собралось около ста человек. Томичи пришли поддержать главу города.

Заседание перенесли на неопределенное время. Фото: очевидец

Практически весь коллектив завода «Томское пиво», основным акционером которого является Кляйн, с самого утра находится у суда. Также на площадке у здания собрались местные депутаты и журналисты. Максим Забелин, городской депутат, организовал сбор подписей под ходатайством в суд об избрании для мэра более мягкой меры пресечения. Из почти ста человек только один стоит с плакатом: «Банду Кляйна под суд!».

Люди периодически уходят греться в свои автомобили, а потом снова занимают позиции у входа. Сегодня в Томске сильно похолодало, термометр опустился до минусовых температур. Сибиряки провели на улице уже более трех часов и не планируют расходиться.

— Иван Кляйн в настоящее время находится в ИВС и ждет этапирования на заседание, — сообщил источник в силовых структурах региона. — Во сколько начнется процесс, пока не ясно. Он был задержан вчера утром на 48 часов. Время есть.

Стало известно, что в суд уже доставлены документы на задержанного. Следствие ходатайствует об аресте градоначальника на два месяца.

Также выяснилось, что заседание суда по мере пресечения чиновника совпало с юбилеем его супруги Галины Кляйн. Женщина с 2013 года является генеральным директором «Томского пива», сменив на посту руководителя своего мужа. Стоит отметить, что именинницы у здания суда сегодня не было.

Напомним, в пятницу 13 ноября Ивана Кляйна задержали в его кабинете во время утреннего совещания. Чиновника обвиняют в «Превышении должностных полномочий». Уголовное дело возбуждено СК на основании материалов регионального УФСБ. Дело связано с компанией «Томское пиво», где Кляйн является акционером. По месту работы, а также в квартире чиновника силовики провели обыски.

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