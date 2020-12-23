История пропавшей молодой семьи с двумя детьми из Новосибирска продолжает набирать обороты. Сегодня, 23 декабря, Александр Фреюк позвонил своим знакомым, у которых брал деньги в долг и попросил не натравливать на него сотрудников МВД. Мужчина уверяет, что сам стал жертвой непорядочных людей и сейчас вынужден залечь на дно. Правда, идти в полицию за помощью он не собирается и свое местоположение не раскрывает.— У него, с его слов, какая-то крупная сделка прогорела. И он просит нас подождать. А главная его цель, чтобы мы все забрали свои заявления из полиции на него, — рассказала КП-Новосибирск Елена Б. — Он даже объяснил почему: «Сейчас мои счета все арестуют и никто ничего не получит. Вы же хотите все вернуть свои деньги?». Я отказалась от его предложения, думаю, что остальные тоже.С некоторыми знакомыми Фреюк даже поделился информацией о семье. Рассказал, что жена вообще не в курсе происходящего. Она с детьми находится в другой квартире, и они живут отдельно. Мужчина забрал у нее мобильный телефон под предлогом, что они в отпуске и надо отдохнуть от гаджетов. И пока супруга в полном неведении о проблемах семьи, Александр пытается их сейчас всячески решить. Он признался, что следит за публикациями в СМИ и читает все комментарии в социальных сетях.— Мы уже сами видим, что он с неизвестных страниц под чужими именами вступает в диалоги и пишет комментарии в свою защиту, — добавила Елена. — И звонил он, кстати, с какого-то странного номера. А после звонка в моем телефоне не осталось даже следов от этого вызова. Возможно, пользовался какой-то программой на компьютере для зашифрованной связи.Люди догадались, что сейчас Фреюк боится, что на него заведут уголовное дело, поэтому пытается вести переговоры. Только его кредиторы уже не готовы ему снова поверить. Получив отказ, мужчина начинает угрожать, что никому ничего не вернет, козыряя тем, что факты передачи денег никак не зафиксированы и он не писал никаких расписок.Но среди потерпевших есть одна интересная заявительница. Ее история возможно может лечь в основу обвинительного заключения по статье «мошенничество».— Александр забрал для подготовки к продаже мою машину стоимостью 650 тысяч рублей, — рассказывает Елена Б. — Как выяснилось он ее все-таки продал, подделав мою подпись в договоре, но никаких денег от сделки я до сих пор не получила, да и подпись свою нигде не ставила!Женщина теперь намерена аннулировать незаконную сделку, вернуть свой автомобиль и общаться с Фреюком только в суде.Александр Фреюк вместе со своей женой и двумя детьми исчез из города. О своем местонахождении не сообщил даже родителям, в итоге те подумали, что случилось страшное. Ведь бизнесмен пропал на дорогой иномарке. К розыску семьи подключили полицию. Но в итоге оказалось, что семья не потерялась, а убежала. Камеры наблюдения засекли их в аэропорту «Толмачево», родители с детьми садились на самолет до Москвы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗанял миллионы и исчез: друзья пропавшего с семьей предпринимателя написали на него заявления в полициюДоверчивых людей Александр Фреюк нашел в Барабинске, Новосибирске, Самаре и Москве (подробнее)«Он кинул вообще всех!»: семья с детьми из Новосибирска, которую ищут по всей России, перед своим исчезновением назанимала миллионы у своих знакомыхАлександр Фреюк за несколько недель до пропажи объехал друзей, чтобы взять у них денег под процент (подробнее)Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте.Есть версия, что супруги вместе с дочками спешно покинули Новосибирск по какой-то причине. (подробнее)В Новосибирске «Кадиллак», на котором пропала семья с маленькими детьми, нашли с фальшивым госномеромВладелец автомобиля рассказал, как отдал его в аренду и где его потом нашел (подробнее)Новосибирские полицейские восстановили маршрут загадочно пропавшей семьи, уехавшей на «Кадиллаке» (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru