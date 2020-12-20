Врачи объяснили, когда пациенткам, переболевшим коронавирусом, можно беременеть

Врачи просят девушек, переболевших коронавирусом, не торопиться с беременностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус пока и не думает отступать: только за минувшие сутки в России диагноз подтвердился у 28948 человек. Врачи предупреждают: пациенткам, которые переболели COVID-19, в первые месяцы после выздоровления ни в коем случае нельзя беременеть. Вот как медики это объясняют:

— Лучше всего планировать наступление беременности не раньше, чем через один менструальный цикл после выздоровления — то есть, примерно через два месяца после того, как девушка перенесла болезнь, — рассказал КП-Новосибирск Рэм Волков, главный акушер-гинеколог Новосибирской области. — Это важно, потому что яйцеклетки созревают в течение месяца, и если в этот момент в организме был вирус, то он мог воздействовать на яйцеклетку. Насколько сильно такое воздействие — говорить преждевременно: пока никаких научных исследований по данному вопросу нет, но рисковать не стоит.

Согласен с медиком ученый Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ):

— Что мужчинам, что женщинам нужен месяц после выздоровления, чтобы окончательно сформировались антитела. После этого срока коронавирус никакого влияние на развитие плода не окажет, — сказал КП-Новосибирск Александр Михайлович.

А вот Максим Шипунов, главный врач клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии, предлагает беременность отложить даже на более длительный срок:

— Подождать лучше полгода — тогда можно будет с уверенностью сказать, что опасность миновала и вирус полностью выведен из организма. Потому что последствия перенесенного СOVID-19 — депрессия и астения — активно проявляются в первые полгода после болезни. И беременеть на этом фоне не стоит!

ВОПРОС РЕБРОМ

А если забеременела и заболела?

Медики в этом вопросе единодушны: ковид может нанести вред будущей маме и ребенку на первых сроках беременности.

— Коронавирус, как и любая инфекция, опасна на ранних этапах беременности, особенно — в первом триместре. Плод активно развивается в первые три месяца, происходит деление клеток, и именно в этот момент плод наиболее уязвим к биологическим факторам (особенно вирусным инфекциям), химическим факторам (отравления), радиации, — подчеркивает Максим Шипунов, главный врач клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

Солидарен с ним и Рэм Волков:

— Коронавирус — малоизученная инфекция, как она может повлиять на плод, непонятно. Пока нет никакого опыта относительно этой болезни — должно пройти как минимум пять лет, чтобы с уверенностью можно было бы о чем-то говорить. Поэтому девушек, которые заболели коронавирусом на ранних сроках, мы предупреждаем об этих рисках в соответствии с рекомендациями минздрава РФ. И как один из вариантов предлагается сделать аборт.

— А если девушка заразилась на поздних сроках?

— Здесь необходимо, соблюдая все рекомендации врачей, дойти до родов. После родов ребенка также обследуют на инфекцию, смотрят, есть ли какие-то проблемы. Но могу сказать: отрицательных влияний коронавируса на плод на поздних сроках беременности не отмечено сейчас в мире. Паниковать не надо!

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