Сфотографировал спутник: Роскосмос показал снимок самолета, севшего в поле под Новосибирском

Госкорпорация Роскосмос показала снимок самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском. Фото: Роскосмос

Госкорпорация Роскосмос показала снимок самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском. Кадр сделал спутник.

— Снимок района аварийной посадки самолёта airbus А320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи — Омск. Фото со спутника «Канопус-В», — сообщили в Роскосмосе.

Напомним, ЧП случилось 12 сентября 2023 года. «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси. Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Пилотов уже допросили, на время следствия они будут отстранены от полетов.

КП-Новосибирск рассказывала также, какая судьба ждет в дальнейшем сам лайнер.

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