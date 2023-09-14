Самолету подрежут крылья и заставят скользить? Неожиданное будущее «Аэробуса», который сел в пшеничном поле под Новосибирском

Самолет планирую восстановить. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Убинском районе Новосибирской области появилась «достопримечательность»: белый лайнер на пшеничном поле. Тот самый неисправный «Аэробус», который летел из Сочи на запасной аэродром, но из-за нехватки топлива сел посреди пути - в Убинском районе, между селами Каменка и Московка, не долетев до Новосибирска минут 20. К счастью, все живы. Но теперь интересно, как махину будут отгонять с пшеничного поля на аэродром. Этот вопрос мы задали главе Убинского района Олегу Конюку.

- Самолет полностью исправен, только вытекла гидравлическая жидкость. Грубо говоря, там какой-нибудь шланг лопнул, трубка лопнула... Что-то лопнуло, вытекла жидкость. Нужно починить эту течь и все. Заливаем в него сегодня масло, керосин - и самолет полетел. А может, наоборот: я говорю, что он целый, а комиссия сделает заключение, что самолет непригоден, - рассуждает глава района, который за эти дни прошел хороший авиационный ликбез.

Борт сейчас стоит в поле. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

А если допустить другой вариант? Что, если поле вновь заменит взлетно-посадочную полосу?

- В таких случаях обычно ждут зимы. Я читал, что специально замораживали поле, даже водой поливали, чтобы ровно было, и потом самолет с него взлетел. А почему бы и нет? Поля у нас без камней, ровные, пшеницу уберем. Расстояния вполне достаточно будет. Грунт замерзнет и удержит самолет. И пусть подымается, - поделился мыслями с КП-Новосибирск Олег Конюк.

Погибло около 10 гектаров пшеницы. Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний».

Кто-то из местных вообще пошутил, что, мол, дирижаблем бы «Аэробус» вывезти. Подцепит сверху - и в путь.

Но пока самолет еще погостит в районе: эксперты еще будут осматривать механизмы. «Уральские авиалинии» наняли «Аэробусу» частную охрану. А местные могут пока приезжать для новых фотосессий.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы постараемся его восстановить»

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов надеется, что борт еще послужит пассажирам:

- Внешне самолет не поврежден, но, конечно, будет детально обследован. Мы постараемся его восстановить. Как будем транспортировать его оттуда, не знаю. Но в мировой практике были такие случаи - транспортировали. Отцепляются крылья, двигатели, и как-то это все перевозится. Будем думать. Постараемся его восстановить.

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