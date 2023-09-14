Следователи изъяли образцы топлива самолёта, севшего в поле под Новосибирском

Следователи продолжают разбираться в ЧП с аварийной посадкой самолёта. Фото: Анна ПАШАГИНА

Следователи продолжают выяснять детали аварийной посадки самолёта в поле под Новосибирском. Уголовное дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

- Проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, -сообщили в Восточном СУ СКР на транспорте.

ЧП случилось 12 сентября 2023 года. «Аэробус» «Уральских авиалиний» направлялся из Сочи в Омск, но сначала у борта возникли проблемы с шасси.Было решено садиться в новосибирском аэропорту — там более длинная взлетная полоса. Но тут у воздушного судна отказала одна из гидросистем и стало кончаться топливо: экипаж принял решение посадить самолет прямо в грунт. На борту находились 167 человек, в числе которых 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, серьезных травм никто не получил.

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