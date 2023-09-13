Сэкономили и чуть не погибли люди? Авиаэксперт объяснил, почему не хватило топлива самолету, севшему в поле под Новосибирском

Самолет сел в Убинском районе. Фото: Анна ПАШАГИНА

Сутки прошли с посадки самолета Сочи-Омск в поле под Новосибирском. Напомним, 12 сентября Airbus A320 аварийно приземлился в Убинском районе, на борту находились 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и 6 членов экипажа. Никто не пострадал, несколько человек только получили небольшие ушибы.

Посадку, которую уже окрестили чудом, проанализировал военный летчик Андрей Красноперов, летчик-инструктор 1 класса, мастер спорта по высшему пилотажу реактивных самолетов.

Командир воздушного судна Сергей Белов (слева) и второй пилот Эдуард Семенов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

«ПИЛОТ ОПАСАЛСЯ, ЧТО НЕ ХВАТИТ ПОЛОСЫ»

- К тому, как проведена сама посадка, вопросов нет. Пилот с высоты визуально верно оценил участок, где садился – он был относительно ровным. И шасси, и закрылки были своевременно и полностью выпущены, поэтому самолету не пришлось садиться на брюхо. В итоге он почти не пострадал – насколько известно по официальным сообщениям, было лишь небольшое повреждение и его собираются вновь эксплуатировать. И это – огромное везение: если бы на пути Airbus A320 было бы хоть какое-то препятствие – к примеру, яма, в которую он бы угодил передними шасси, самолет просто бы ушел носом в землю, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Красноперов. – Но я не понимаю, зачем было улетать из Омска?

Тормозной путь у самолета был 15000 метров. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Официальная версия – были проблемы с гидравликой, полосы в Омске могло не хватить…

- Вероятно, пилот опасался, что ему полосы в аэропорту Омска не хватит для тормозного пути. И если бы из-за проблем с гидравликой подвели шасси, ему действительно могло бы не хватить полосы длиной примерно 2500 метров - самолет выкатился бы за полосу. Но командир экипажа имел право запросить посадку на военную полосу, которая тоже есть в Омске – ее длина 3000 метров. Они, видимо, решили сильно перестраховаться и полететь в Новосибирск, где полоса ещё длиннее (3500 метров). Но сели в итоге в поле.

ЧТО БЫЛО С ТОПЛИВОМ?

- Как так вышло, что уже в полете экипаж понял, что им не хватает топлива до Новосибирска?

- Перед отправлением из Сочи самолет полностью заправили с расчетом на то, что в случае экстренной посадки борт может спокойно уйти на запасной аэродром и в случае необходимости кружить над городом. Но тут вопрос в чем: топливо заливается с расчетом на то, что самолет летит на определенной высоте: для Airbus A320 это 10000 метров. Но самолет заходил на посадку в Омске, высота снижалась, расход топлива был больше.

Тут, вероятно, экипаж не просчитал, сколько топлива с учетом попытки посадки в Омске им потребуется. В советское время такие расчеты вел штурман, сейчас это должен делать второй пилот. Вот тут как раз надо понять, что было с расчётами.

- Появилась версия, что в самолете изначально не было достаточного количества топлива для захода на запасной аэродром. И что в некоторых авиакомпаниях летчикам запрещают заправляться необходимым «запасом» топлива…

- Это прямое нарушение Воздушного кодекса! Лично я не знаю ни одной такой истории.

Еще один эксперт, который 10 лет проработал в авиационной службе безопасности, считает иначе (его имя мы не публикуем по его просьбе):

- Сейчас кругом действует режим экономии, и самолеты не заправляют положенным количеством топлива. Даже случай был три года назад: Ан-20 летел из Якутска в Иркутск, и ему не хватило топлива до аэропорта. Летчики гражданской авиации постоянно жалуются: если не будешь экономить, определенные режимы высот и скорость соблюдать, премии лишат. Мое мнение: в этом случае топлива было залито впритык. Хотя должен быть запас, чтобы самолет мог уйти если не на один, так на другой запасной аэродром. И пару кругов над городом сделать!

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме. Фото: Анна ПАШАГИНА

Что же произошло во время полета на самом деле, предстоит разобраться следствию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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