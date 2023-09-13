«У командира дрожали руки – там кругом болота»: о чем не рассказали летчики, чудом посадившие самолет в поле под Новосибирском

Глава Убинского района назвал чудом приземление самолета на поле среди болот. Фото: ГУ МЧС НСО. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Они вылетели из-за туч и увидели открытое место, с полосой правильной формы, длиной километра в четыре. На эту полосу как раз и приземлились. Шанс на удачную посадку был процентов пять. Пять из ста, - рассказывает Олег Конюк, глава Убинского района. Района Новосибирской области, куда пилоты «Уральский авиалиний» вчера смогли посадить сломанный самолет.

Эту историю уже окрестили «чудом на пшеничном поле», все 167 человек на борту остались живы и даже невредимы! Спустя сутки эксперты заявляют, это не просто красивое выражение про чудо. Оказалось, шансов на такую удачную посадку было совсем мало. Олег Конюк, глава Убинского района, рассказал КП-Новосибирск, как успел пообщаться с пилотами до того, как приехали следователи и что его поразило в этой истории больше всего.

Самолет приземлился в Убинском районе. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, 12 сентября в Новосибирской области аварийно сел самолет «Уральских авиалиний», который следовал рейсом «Сочи-Омск». Приземляться в полях пришлось из-за цепочки роковых неудач. Сперва вышла из строя гидравлическая система, без которой у машины отказывают механизмы. Тормозить будет сложно – поняли пилоты – и решили сменить место посадки. Вместо Омска поспешили в Новосибирск, там взлетно-посадочная полоса – длиннее. Но уже не поднимались раскрытые створки шасси, налетел сильный ветер… Топливо стало иссякать быстрее, чем думали, в итоге до аэропорта «Толмачево» могло просто не хватить. Командир решил искать место посадки прямо под собой. В поле!

Командир решил искать место посадки в поле. Фото: Анна ПАШАГИНА

«Я ПОДУМАЛ, ЭТО - ШУТКА»

Одним из первых про аварию в небе узнал глава Убинского района. Его предупредили из областной диспетчерской службы. Звонок был таким неожиданным, что глава не поверил. Ну, как может пассажирский самолет лететь на местные поля? Да невозможно это!

– В 9:40 диспетчер мне доложил, что в районе села Каменка приземлится самолет. Я подумал, это какая-то шутка, - признался КП-Новосибирск районный глава Олег Конюк.

Самолет приземлился у деревни Московка. Фото: Анна ПАШАГИНА

Глянул, конечно, на небо. Но нет – все чисто, ничто не летит, не пикирует… Но, как положено, стал разбираться. Позвонил в сельсовет Каменки. Оттуда наблюдения неба тоже ничего не дали. Но вот, буквально минуты, и в небе действительно появляется самолет, стремительно идет вниз. На глазах у потрясенных сельчан.

– Каменка у нас окружена лесами и болотами. Там вообще сесть некуда. Меня это очень пугало. А в соседнем селе - Московке - есть клочок земли – можно сказать, полоса из поля. Если самолет там не приземлится, он нигде уже не сядет, - рассказал КП-Новосибирск глава.

Тормозной путь у самолета был 1,5 километра. Фото: Анна ПАШАГИНА

В те минуты сердце у него едва не выпрыгивало. Понимал, что борт уже достиг земли. И если он не попал в ту «счастливую» полоску земли – единственный безопасный «островок» в округе – то случилась беда. Даже на карту посмотришь – всюду синие пятна. Это болота, в которых катастрофы – не избежать.

- Ехал в сторону этого поля с надеждой. Были мысли всякие… Смотрел по сторонам, боялся увидеть клубы дыма… Когда приехал, увидел: самолет сел, куда надо, целый. Это просто счастье. И чудо!

Посадка, по словам пассажиров, прошла даже мягче, чем на аэродроме. Фото: Анна ПАШАГИНА

«НА ПИЛОТАХ ЛИЦА НЕ БЫЛО»

Пассажиры по аварийному надувному трапу скатились из салона. Ошалело осматривались по сторонам. Живы. В непонятном месте. Еще вчера загорали на теплых сочинских пляжах, летели в Омск, а попали в такую глубинку, какую не каждый и видел. Поля, лес… Вместо жаркого лета, пасмурная осень. Словно в параллельную реальность унесло.

Пассажиры спускались по надувному трапу. Фото: Анна ПАШАГИНА

За выжившими примчались автобусы.

- Люди были сильно испуганы. Но довольны, что выжили. Благодарили пилотов за спасение. Говорили, посадка была даже мягче, чем на аэродроме, – рассказал КП-Новосибирск Олег Канюк. – А вот пилоты были сами не свои, на них лица не было. Командир экипажа курил сигарету за сигаретой, руки дрожали. Понимал, сколько жизней было за спиной. Оба пилота переживали сильно. Оказалось, они вылетели из-за туч и увидели открытое место, с полосой правильной формы, длиной километра в четыре. На эту полосу как раз и приземлились, – объяснил КП-Новосибирск Олег Канюк.

Пассажиров на автобусе увезли в ДК.

- Олег Федорович, так может, переоборудуем поле у вас в районе в аэродром небольшой? Видать, по всем параметрам подходит, - пытаемся шутить мы.

- Это сегодня смешно. А вчера-то совсем не до смеха было, - отвечает собеседник. – Я не профессионал в этом деле… Но мое личное мнение, что шанс на удачную посадку был процентов пять. Пять из ста! Настоящее чудо, что они выбрали именно этот, единственно безопасный участок. Поверьте, если бы самолет приземлился на другое поле, при сегодняшнем дожде, при влаге, какая вот сейчас, то стойки шасси переломало бы к чертовой матери. А тут они зашли в землю сантиметров на 15. А дальше им не позволил зайти грунт. Было очень хорошее торможение.

Шасси у самолета полностью выпустились. Фото: Анна ПАШАГИНА

ВОПРОС РЕБРОМ

ЧТО СЕЙЧАС С САМОЛЕТОМ

Самолет пока остается на «пшеничном аэродроме». Он огорожен лентой, дежурит охрана. Местные приезжают снять «Аэробус» хотя бы издалека. Впервые в таких местах техника – крупнее комбайна.

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что борт восстановят и он снова полетит. Airbus А320-214 служит уже почти 20 лет. Впервые поднялся в небо 2 февраля 2004 года. По данным с карточки самолета на сайте RussianPlanes, самолет произвели в Тулузе.

Самолет стал местной достопримечательность. Фото: Анна ПАШАГИНА

Раньше судно принадлежало авиакомпании Air Arabia, а последние десять лет — «Уральским авиалиниям». Сертификат летной годности действует с 28 ноября 2022 года и годен до 31 декабря 2024 года. Ну, по крайней мере, был годен.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Виновным суд может дать до двух лет колонии.

Из записи переговоров командира самолета и диспетчера следует: земля разрешала посадку в Омске, то есть технически она была допустимой. Экипаж, все-таки, решил лететь в Новосибирск и очень скоро диспетчер предупредил командира о плохой погоде. Виновны ли пилоты? Пассажиры готовы писать петиции и прошения в защиту экипажа. Верят, что команда сработала верно.

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