Место аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском показали с воздуха

Белоснежный самолет резко выделяется на фоне увядающей зелени. Фото: предоставлено пресс-службой «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Новосибирской области, сняли с высоты птичьего полета. Фото и видео разместили в телеграм-канале авиакомпании.

Кадры получились по-настоящему впечатляющими. Белоснежный самолет резко выделяется на фоне увядающей зелени. За ним почти на полтора километра тянется борозда – тормозной путь воздушного судна.

По правую и левую сторону от самолета – леса и болота. Фото: предоставлено пресс-службой «Уральских авиалиний»

«Аэробус» сел недалеко от новосибирского поселка Московка. По правую и левую сторону от него – леса и болота. Это сильно осложняло ситуацию пилотам, но в итоге все закончилось благополучно.

Напомним, самолет совершил аварийную посадку 12 сентября. На борту находились 167 человек, никто из них серьезно не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber