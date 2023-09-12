Тормозной путь самолета, экстренно севшего в НСО, составил почти 1,5 километра

На земле остались тянущиеся вдаль борозды. Фото: Анна ПАШАГИНА

Тормозной путь самолета, который экстренно сел в поле Убинского района Новосибирской области, составил почти 1,5 километра. Тянущиеся вдаль борозды на земле сняла журналист КП-Новосибирск.

Авиаинцидент произошел 12 сентября. Благодаря профессионализму пилотов самолет удалось благополучно посадить. На борту находился 161 человек, среди них − 23 ребенка и шесть членов экипажа.

По предварительной версии, у самолета отказала гидросистема. На месте работают следователи и комиссия Росавиации – они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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