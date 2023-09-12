Для выяснения причин аварийной посадки самолета в НСО создали комиссию

Комиссия выдвинулась к месту аварийной посадки самолета в НСО. Фото: скриншот из видео МЧС России

После авиаинцидента с самолетом Сочи – Омск, совершившим аварийную посадку в Новосибирской области, Росавиация создала комиссию. Эксперты будут выяснять причины произошедшего.

− Для расследования причин и обстоятельств серьезного авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» Росавиацией сформирована комиссия, − говорится в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что комиссия выдвинулась к месту аварийной посадки самолета. Напомним, ЧП произошло во вторник, 12 сентября. Самолет сел в поле в Убинском районе из-за проблем с гидросистемой.

На борту находился 161 человек, в том числе 21 ребенок и шесть членов экипажа. Некоторым из них стало плохо после посадки.

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