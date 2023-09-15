«Я не могла платить»: девушка не может вернуть деньги, отданные за обучение у новосибирской блогерши

Светлана заплатила за обучение 70 тысяч рублей. Фото: Дарья Майорова

29-летняя Клюева Светлана из города Узловая Тульской области требует с новосибирской блогерши Ирины Кесаевой деньги за обучение. Она хотела прокачать свою страничку в соцсетях и повысить продажи. Узловчанка отдала коучу 70 тысяч, но получить нужные знания ей так и не удалось.

- Сначала все было хорошо, Ира мне отвечала, консультировала. 24 июля она сказала, что у нее в семье произошло горе, и она перенесла дату занятий. Потом мы снова занимались, а потом она опять перенесла, и снова тишина, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

По словам девушки, что также следует из переписки с наставником, она сама попросила прекратить обучение.

- Я больше не могла платить рассрочку. Попросила Иру вернуть мне деньги и сказала, что обучение придется прекратить. Скинула ей, куда можно перевести, но спустя 30 дней деньги мне так и не пришли, - говорит молодая женщина.

Светлана отправила Ирине досудебную претензию.

Напомним, что это уже не первая жалоба на новосибирскую блогершу. Одной из первых на Ирину подала в суд ее ученица Арина Гайдай. Дело она выиграла.

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