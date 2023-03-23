Коуч в кредит: жительница Новосибирска купила у блогера курс за 350 тысяч рублей, разочаровалась и пошла в суд

Арина (на фото слева) купила у Ирины Кесаевой курс по наставничеству. Фото: Ольга ОГНЕВА/Предоставлено Ириной Кесаевой

Жительница Новосибирска 23-летняя Арина Гайдай подала в суд на популярную блогершу Ирину Кесаеву. Она купила у нее в кредит курс по наставничеству. По словам клиентки, ей обещали золотые горы: увеличение дохода до 1 миллиона рублей, помощь с запуском собственного курса. В итоге, как в сказке о золотой рыбке, наша героиня осталась у разбитого корыта и с долгом перед банком.

Сама блогер Ирина Кесаева утверждает обратное, мол, Арина ничего не хотела делать, домашние задания не выполняла и редко выходила на связь. Обе стороны конфликта выслушала корреспондент КП-Новосибирск.

КУРС ДОРОЖЕ ВУЗА

Красотка и успешная бизнес-коуч в одном лице Ирина Кесаева - звездочка социальных сетей. На нее подписаны тысячи девушек, желающих стать красивыми, богатыми и «успешно успешными», как она. Подкупает фанаток картинка: Ире 20 лет и, судя по ее аккаунту, она уже вовсю ворочает бабками. На своей странице в соцсетях девушка рассказывает свою историю успеха. Мол, сначала стала топовым мастером-бровистом, выступала в роли спикера на конференциях, запустила онлайн-школу, а потом начала продавать свои курсы.

- Метод «Коммуникаций», который изменил мою жизнь и жизнь моих учеников. Открыла бизнес в 16, теперь их три, - пишет о себе Ирина в своем профиле.

Именно этот метод Ирина и продает своим подписчицам за бешеные деньги - по 250 и 350 тысяч рублей. Курс направлен на поиск клиентов, развитие страницы в соцсетях, привлечение трафика, маркетинг. Одной из клиенток стала Арина Гайдай. Как вы уже поняли, курс ей не понравился.

ТОЖЕ БРОВИСТ, ТОЖЕ ХОТЕЛА СТАТЬ БОГАТОЙ

Арина в прошлом - мастер-бровист, сейчас владеет небольшим отделом по продаже духов в местном торговом центре. Девушка уже приобретала подобные курсы по развитию бизнеса и привлечению успеха в свою жизнь. Правда, прошлые тренинги были раз в десять дешевле.

- У меня был положительный опыт. Я получила много информации, начала зарабатывать. Но мне тоже хотелось запустить свои курсы по бровям, ресницам и в целом попасть в нишу красоты. Для этого и решила пройти новое крутое обучение. Мне про Ирину рассказала клиентка 4 года назад. Я еще тогда на нее подписалась и начала следить за ее развитием, - рассказала КП-Новосибирск Арина Гайдан, пострадавшая. - Она тоже бровист. Я приходила к ней в качестве модели, мы лично общались, и год назад я решила приобрести ее курс наставничества.

Арина отправила скрин того, что ей обещали. Фото: предоставлено Ариной Гайдай

Арина выбрала самый дорогой тариф с поддержкой автора курса. Условия участия ей предложили интересные.

- Мне пообещали, что если я не сделаю за 2,5 месяца 1 миллион рублей, то мне вернут деньги. Еще обещали, что будет связь 24/7, доступ к урокам, 25 звонков-встреч. Но у меня не было денег, и тогда через Ирину мне удалось оформить кредит на 16 месяцев, - вспоминает Арина.

«БУДЬ ВЗРОСЛОЙ И НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЙ»

Как говорит Арина, ее добавили в чат и дали доступ к платформе с онлайн-уроками. У ученицы сразу начались сложности.

- Мне сказали, что надо будет посмотреть только один блок. Про то, что надо или не надо делать домашние задания, тоже не говорилось. Задание я выполнила только одно - прописала свой курс. Встреч с Ириной у нас было всего несколько, - говорит девушка. - Да и то мы говорили на отвлеченные темы и она мне угрожала своими связями. Мол, если я где-то скажу негативное слово о курсе, меня засудят.

По словам Арины, наставница заранее хвасталась сильной командой юристов, которые все дела решали до суда. Девушка слушала и не понимала, зачем ей эта информация.

- Ирина рассказывала, что проходила курсы НЛП (нейролингвистическое программирование. - Ред.). Говорила, что я должна быть в позиции «взрослого» и не задавать ей лишних вопросов, мол, надо думать самой. В общем, я не понимала, за что отдала деньги, - возмущается сибирячка.

«ОНА УЧИЛА «ВОРОВАТЬ» АУДИТОРИЮ»

Вскоре Арина решила, что на этом курсе не получит никакой пользы.

- Я спросила у Иры, как мне искать учеников. Ответ прост: заходи к другим и «воруй» аудиторию у них. Пиши всем о себе. А когда я говорила, что у меня ничего не получается, слышала: «Ну понятно». Ну, то есть за эти деньги меня учат красть чужую аудиторию? - недоумевает сибирячка. - Я плакала после каждого созвона. Никакой пользы!

Арина утверждает, что Ирина отвечала ей не сразу. Фото: предоставлено Ариной Гайдай

Девушка начала замыкаться в себе, думала, что это с ней что-то не то, ушла в себя.

- В итоге я написала Ире, что у меня депрессивное состояние. Я приходила с таким зарядом, а сейчас его нет. Может быть, со мной что-то не так. Она посоветовала мне обратиться к их психологу. Вот он мне и помог. После этого я написала Ирине, что хочу приостановить обучение. Она меня заблокировала, - подытоживает Арина.

В итоге клиентка пошла суд. Она надеется, что служители Фемиды встанут на ее сторону и у нее получится вернуть деньги.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск связалась с наставницей Арины - Ириной Кесаевой. Она высказала свою точку зрения о данной ситуации и рассказала, как проходило обучение.

- Арину добавили на нашу платформу, потому что там база знаний: записанные уроки по продажам, маркетингу. На платформе 94 урока. После нашей первой встречи я присылала дополнительные материалы. И то, что делали вместе, я фиксировала в онлайн-формате, чтобы было удобнее и быстрее использовать информацию, - объяснила КП-Новосибирск Ирина Кисаева, блогер.

Арина ответила Ирине через 10 дней. Фото: предоставлено Ириной Кесаевой

По словам Ирины, она всегда оставалась на связи со своей подопечной. Но, мол, потом Арина сама начала переносить занятия и созвоны.

- Позже Арина написала мне о своем состоянии. Мы с командой поставили созвон с психологом в надежде на то, что Арина вернется в рабочее русло. Издержки по работе с психологом взяли на себя. Потому что от ее состояния и работоспособности зависит обучение, - добавляет девушка. - Я написала Арине после созвона, так как сама она инициативы уже не проявляла. Ответ получила уже спустя почти полмесяца, в день завершения наставничества.

Видимо, бизнес-тренер не видит проблем в этой ситуации.

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