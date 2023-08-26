«Через 4 месяца осознала, что меня развели»: клиентки со всей России пошли войной на новосибирского коуча

Девушки подали в суд на Ирину (фото справа). Фото: предоставлено Ириной Кесаевой/предоставлено Нелли Петрочук/Ольга Огнева

Новосибирский коуч Ирина Кесаева открыла курсы для мастеров-бровистов. Она обещает им кучу подписчиков, поток клиенток, достойный заработок. Но, как говорят сами студентки, «кажется, пока заработала только Ира, причем на нас». Курсы коуча-блогера стоят сотни тысяч рублей, ее ученицы оформляли рассрочку и брали кредиты в надежде отбить затраты, обогатившись знаниями. Но до богатства многие так и не дошли. Зато дошли до суда: именно там они просят вернуть им деньги за обучение, есть уже удовлетворенные иски.

КТО ТАКАЯ ИРИНА КЕСАЕВА?

Ирине Кесаевой всего 20 лет, но к своим годам она стала топовым мастером-бровистом, открыла студию красоты. Потом поняла, что ее талант - помогать другим зарабатывать деньги.

Стать богатым - дело дорогое. Наставничество от сибирской блогерши стоило до 400 тысяч рублей. Коуч уверяет клиентов, что увеличит их доход в два раза, а успехи учеников выкладывает в соцсети. Ученицы восторгаются результатами PR-акции и несут деньги гуру бровей и соцсетей.

КУРС ДОРОЖЕ УНИВЕРСИТЕТА

Одна из недовольных обучением - 23-летняя Арина Гайдай. Она купила у Ирины самое дорогое обучение за 350 тысяч рублей.

- Мне пообещали, что если я не сделаю за 2,5 месяца 1 миллион рублей, то мне вернут деньги. Еще обещали, что будет связь 24/7, доступ к урокам, 25 звонков-встреч. У меня не было денег на обучение, и тогда через Ирину мне удалось оформить кредит на 16 месяцев, - вспоминает Арина.

Арина - одна из учениц Ирины. Фото: Ольга ОГНЕВА

Арине дали доступ к онлайн-платформе с уроками. С этого момента начались сложности.

- Мне сказали, что надо посмотреть только один блок. О том, надо или не надо делать домашние задания, тоже не говорилось. Задание я выполнила только одно - прописала свой курс. Встреч с Ириной у нас было мало, точно не 25, - говорит девушка.

По словам Арины, время шло, а новых знаний не было. Она плакала после каждого созвона, начала думать, что у нее не получается, потому что с ней что-то не так.

- Я спросила у Иры, как мне искать учеников. Ответ прост: заходи к другим и «воруй» аудиторию у них. Пиши всем о себе. А когда я говорила, что у меня ничего не получается, слышала: «Ну понятно». То есть за эти деньги меня учат красть чужую аудиторию? - недоумевает сибирячка. - После этого я написала Ирине, что хочу приостановить обучение. Она меня заблокировала.

В итоге Арина пошла в суд. После 4 месяцев разбирательств служители Фемиды встали на сторону Арины. Ирину обвинили в необоснованном обогащении, она должна вернуть своей ученице 298 тысяч рублей.

- Ирина подала апелляцию. Пытается обжаловать это решение, - уточняет Арина.

И ГДЕ ДВОЙНОЙ ДОХОД?

После этой огласки стали откликаться пострадавшие со всей России. Например, Нелли Петрочук, бровистка из Краснодарского края, тоже недовольна работой с Ириной Кесаевой. За наставничество она отдала 80 тысяч рублей.

Нелли была подписана на Ирину. Фото: предоставлено Нелли Петрочук

В договоре было прописано: если заказчик не увеличил свой доход минимум в два раза, исполнитель вернет уплаченное в течение двух недель.

- Сначала все было хорошо, Ира давала задания, отвечала на сообщения, все объясняла. Потом начала переносить наши созвоны по разным причинам: то забыла, то заболела. На сообщения отвечала раз в несколько дней. Я говорила, что меня такая обратная связь не устраивает, - утверждает Нелли.

Девушка смогла увеличить свой доход только на 20 тысяч рублей вместо обещанных 40. Ирина предложила ей второй месяц обучения бесплатно, но и это не помогло. Сейчас Нелли тоже подает в суд, чтобы вернуть деньги за обучение.

«ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ПРОПАДАЕШЬ?»

Саида Курбанова - владелица салона красоты в Москве. Ей 31 год, и она тоже начинала как мастер-бровист. Решила, что тоже хочет проводить обучение и набирать учениц. Ирину она нашла в соцсетях и была давно на нее подписана. За наставничество Саида отдала 150 тысяч рублей.

- Мы начали работу в августе. Мне дали домашнее задание - написать 12 постов на разные темы. Я все написала, скинула Ирине, а она пропала. Я записала голосовое, что меня это не устраивает, и она назначила еще одну онлайн-встречу, - делится своей историей Саида.

Саида - владелица салона красоты. Фото: предоставлено Саидой Курбановой

После этой встречи, как утверждает Саида, Ирина начала пропадать. Прошло еще пару созвонов, и после очередной встречи в сентябре наставник пропал совсем.

- Я еще какое-то время надеялась, что все наладится. А в январе осознала, что меня развели, и решила действовать, - добавляет мастер. - Решила, что верну деньги через суд.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как же отличить хорошего наставника? С этим вопросом мы обратились к Павлу Федотову, основателю маркетингового digital-агентства.

- Для начала нужно разобраться, кто не является хорошим наставником. Это тот, кто продает некачественный продукт, то есть не достигает тех результатов, которые заявляются, - объяснил КП-Новосибирск Павел Федотов.

- На что, кроме красивой упаковки, стоит обратить внимание при покупке какого-то продукта?

- Самое первое - на подтвержденный системный результат. Нужно общаться с людьми или организациями, которые уже попробовали этот продукт. Не только с теми, кого показывает наставник, но и искать других. Не должно быть единичных самородков. Второе - систематика результата. Например, человек говорит, что продал кучу всего в доставке еды и может научить продавать недвижимость. Якобы все законы маркетинга одинаковые и аудитория та же. Эти слова стоит поставить под сомнение.

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