«Заплатила ей 150 тысяч - и где богатство?»: подписчица обвиняет бьюти-блогера в мошенничестве

Саида (справа) купила курс у Ирины Кесаевой. Фото: предоставлено Саидой Курбановой/предоставлено Ириной Кесаевой

20-летняя Ирина Кесаева была бьюти-блогером, заработала подписчиков на роликах о том, как правильно красить брови. А потом решила продавать курсы: учит других девушек из бьюти-сферы становиться популярными в соцсетях и богатыми. Все бы ничего, но некоторые клиенты недовольны: говорят, деньги заплатили, а славы и богатства не увидели.

Одна из учениц Ирины даже подала в суд и выиграла его. Теперь наставница должна вернуть ей 298 тысяч рублей. Еще одна ученица обвинила Ирину в выдаче фальшивых дипломов.

На КП-Новосибирск вышла еще одна недовольная клиентка - 31-летняя Саида Курбанова. У женщины свой салон красоты в Москве. Она купила у Ирины курсы. Оформила в банке кредит с рассрочкой на 150 тысяч, но обучением в итоге осталась недовольна. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ВЕРНУ ДЕНЬГИ»

Саида Курбанова сама начинала как обычный мастер по наращиванию ресниц и моделированию бровей. Затем открыла салон, решила, что хочет преподавать и обучать девочек делать брови.

- Я давно была подписана на Ирину. Видела ее деятельность, как она работала мастером, как потом начала преподавать. Когда я узнала, что она занялась наставничеством, решила ей довериться, - рассказала КП-Новосибирск Саида.

По словам Саиды, она списалась с Ириной. Женщины созвонились, обговорили все нюансы и ударили по рукам. Саиде скинули договор, где было несколько основных пунктов: в курс входят 14 онлайн-встреч с разборами, а если какие-то условия договора не будут соблюдены, то деньги, уплаченные за курс, будут возвращены.

- Я прочитала договор, меня все устроило. Заплатила 150 тысяч рублей. После этого Ира прилетела в Москву, мы с ней встретились, поговорили про обучение. В целом все начиналось неплохо, - говорит женщина.

НАСТАВНИЦА ПОТЕРЯЛАСЬ

Ирина обещала Саиде золотые горы: и профиль ей правильно упакует, и продавать еще круче научит, и новых клиентов на обучение найдет, и консультацию юриста по работе с документами предоставит, еще и психолог будет.

- Мы начали работу в августе. Мне дали домашнее задание - написать 12 постов на разные темы. Я все написала, скинула ей, а она пропала. Я записала голосовое, что меня это не устраивает, и она назначила еще одну онлайн-встречу, - вспоминает Саида.

Как говорит женщина, после этой встречи Ирина сказала, что попала в больницу, и следующий их созвон произошел в сентябре. После этого была еще одна встреча.

- А потом она пропала совсем. Я должна была запустить розыгрыш, но она так и не ответила, что мне лучше разыграть. Это было в октябре. Спустя месяц я ей написала, чтобы спросить совета, но в ответ - тишина. В январе осознала, что меня развели, и решила действовать, - добавляет мастер. - Решила, что верну деньги через суд.

Сейчас женщина готовит вместе с юристом иск в суд и будет добиваться возврата денег за курс.

Другая сторона

В прошлый раз, когда Ирину Кесаеву обвинили в мошенничестве, она заявила, что ее подопечная сама переносила созвоны и не проявляла инициативу.

- Позже она написала мне о своем состоянии. Мы с командой поставили созвон с психологом в надежде на то, что девушка вернется в рабочее русло. Издержки по работе с психологом взяли на себя, потому что от ее состояния и работоспособности зависело обучение, - комментировала Ирина прошлую ситуацию.

В этот раз коуч и бюти-эксперт не стала вдаваться в подробности.

- Здравствуйте, с журналистами работают мои юристы и отвечают на все интересующие вопросы. Они свяжутся с вами, - кратко ответила Кесаева.

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