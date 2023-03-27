Это вообще законно? Бьюти-блогершу обвинили в выдаче фальшивых удостоверений о повышении квалификации

Ирина (слева) работала у блогерши. Фото: предоставлено Ириной Стадник/предоставлено Ириной Кесаевой

Ирина Кесаева - блогер-визажист из Новосибирска. Начала раскручивать свой аккаунт как мастер-бровист, а в результате создала целую онлайн-школу по разным направлениям красоты. В ассортименте есть курсы и за 350 тысяч рублей, где сама Ирина выступает коуч-наставником и помогает девушкам раскрутиться в той же сфере. Одна из клиенток не так давно оказалась недовольна качеством обучения и подала на преподавательницу в суд.

Теперь на блогершу жалуется другая девушка - бывшая подчиненная Ирина Стадник. Они познакомились 3 года назад. Кесаева тогда активно работала в направлении оформления бровей, открыла собственную студию красоты и там давала уроки.

- Я к тому времени прошла базовый курс обучения у другого мастера. К Ирине пошла, чтобы научиться продавать свои услуги. Двухдневные курсы я купила у нее со скидкой, за 12 тысяч рублей. После она пригласила меня поработать в ее студии, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Стадник.

«КАЧЕСТВО УРОКОВ УЖАСНОЕ»

Двухдневные курсы у Ирины Кесаевой стоили от 18 до 24 тысяч рублей. После этого каждой ученице выдавалось удостоверение о повышении квалификации. Однако не все девушки оказались довольны обучением. На сайте можно найти и негативные отзывы. Наставницу обвиняют в том, что важные уроки взяты просто из интернета.

- Качество уроков ужасное. Половины из того, чтобы было указано в описании курса, не рассказали. Кое-что было в «раздатке», но эту информацию я могла и в интернете найти. Цена ну очень завышена! Это обучение не стоит ни 24 тысячи, ни 18 со скидкой! Моделей для отработки не набрали, и пришлось красить брови самой себе. Это я могла и дома сделать, - пишет одна из девушек.

Ирина утверждает, что отзывы были с левого аккаунта. Фото: предоставлено Ириной Стадник

Но и положительных отзывов много. Правда, как уверяет наша собеседница, их в основном пишет сама автор курса.

- Я узнала, что Ира Кесаева сама себе пишет комментарии и отзывы. У нас был доступ к студийному аккаунту, и там я увидела, что есть фейковый аккаунт, у которого просто менялись фотки. Я отгоняла дурные мысли, потому что думала, раз все работают, значит все нормально, - говорит девушка.

«ДИПЛОМЫ С ОДИНАКОВЫМИ НОМЕРАМИ»

Позже Ирина Стадник начала не только делать брови, но и вести курсы по обучению, обрабатывать разные видео для аккаунта. Зарабатывала примерно 30 - 40 тысяч рублей в месяц, в «рыбные» периоды было и по 80 тысяч.

- Да, иногда были хорошие деньги, но ведь Ира порой могла недоплатить 1 - 2 тысячи. Надо было все записывать, - жалуется девушка.

Девочкам выдавали дипломы с одинаковыми номерами. Фото: предоставлено Ириной Стадник

Но больше всего сотрудницу салона смутил документ о повышении квалификации. Стадник сравнила его с такими же «дипломами» коллег, они тоже были выданы им Кесаевой после обучения.

- Смотрю, а во всех бумагах одинаковый номер! Это вообще законно? - возмущается Ирина Стадник. - И она ведь продолжает вести курсы и выдавать всем один и тот же документ, получается? Кто-то ее проверит?

Выписка из ПФР. Фото: предоставлено Ириной Стадник

В итоге бровистка уволилась. Она работала в салоне с апреля 2021 до июля 2022 года. Девушка признается, что сильно устала от нагрузки.

- Было очень много давления. Я морально вымоталась и ушла. Когда начали поднимать тему про недовольную клиентку Ирины и суд, я решила, что тоже могу рассказать то, что творилось внутри коллектива, - подытожила бывшая сотрудница салона.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием по поводу дипломов к Ирине Кесаевой, но та ничего не ответила.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск решила узнать у юриста Михаила Спиридонова, как можно проверить, настоящие дипломы или подделка.

- Удостоверения о повышении квалификации вправе выдавать организации, имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности. При этом организация, выдавшая удостоверение о повышении квалификации, вносит сведения о нем в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Данная система размещена на сайте Рособрнадзора. Владелец удостоверения может проверить, внесены ли сведения о прохождении дополнительного образования в соответствующую базу, - объяснил КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

- А могут ли быть у удостоверений одинаковые номера?

- Вряд ли. Надо проверить их по вышеуказанной базе. Документ должен быть идентифицирован.

Корреспондент КП-Новосибирск вместе с юристом попробовали «пробить» документ, предоставленный Ириной Стадник, через реестр, но у нас ничего не получилось. Наше издание готово опубликовать мнение Ирины Кесаевой, если она захочет объяснить эту ситуацию.

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