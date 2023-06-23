В Новосибирске суд взыскал с коуч-блогера Кесаевой 300 тысяч рублей. Фото: Фото: Ольга ОГНЕВА/Предоставлено Ириной Кесаевой.

В Новосибирске Заельцовский районный суд рассмотрел дело в отношении блогер-коуча Ирины Кесаевой. Ее обвинили в неосновательном обогащении. В суд на Кесаеву подала девушка, которая купила у блогерши курс по наставничеству. Она заплатила за него 350 тысяч рублей. Деньги взяла в кредит.

– Исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика ИП Кесаевой И.С. в пользу истца Гайдай А.А. взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 298 984 руб., а также расходы по уплате госпошлины в размере 6 189, 84 руб, – говорится в сообщении Заельцовского районного суда.

В суде отметили, что решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, КП-Новосибирск писала, что курс у Кесаевой купила девушка Арина. Она вдохновилась успехом блогерши. Была уверена, что столь дорогой курс откроет ей дверь к роскоши, изменит жизнь. Изменения произошли, только в худшую сторону. Девушка заявила, что никаких ценных знаний ей не дали. Ей даже пришлось обращаться к психологу. Она не понимает, за что отдала огромную сумму.

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