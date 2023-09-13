Самолет, аварийно севший в поле под Новосибирском, стал достопримечательностью для сельчан

Самолет фотографируют и делают на его фоне селфи. Фото: Анна ПАШАГИНА

Севший в поле самолет «Сочи-Омск» стал местным достоянием у сельчан. Напомним, что борт совершил аварийную посадку в Новосибирской области утром 12 сентября. Из-за проблем с гидравликой он приземлился в пшеничном поле Убинского района. На борту находился 161 пассажир, 138 взрослых, 23 ребенка и 6 членов экипажа.

Самолет до сих пор стоит на том же месте, а жители Убинки и ближайших сел едут на него посмотреть. Многие обходят железную птицу вокруг красной ленты, а кто-то достает телефон и начинает фотографировать борт.

- Он долго над Раисино кружил, низко очень над домами летел. Все потом выглядывали, смотрели, нет ли где дыма. Но ничего не было видно, - рассказали КП-Новосибирск сельчане.

Самолет при посадке не загорелся и не задымился. Только «бока» замарались грязью.

Восточный МСУТ СК России возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование продолжается.

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