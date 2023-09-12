Услышал гул: житель Каменки стал очевидцем экстренной посадки самолета под Новосибирском

Житель Каменки увидел, как самолет садился в поле. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Экстренную посадку самолета Airbus 320, который летел рейсом Сочи-Омск, увидели жители близлежащего села Каменка в Убинском районе.

— Я вышел утром во двор и услышал гул. Потом увидел низко летящий самолет и понял, что он садится в поле, — рассказал очевидец Василий корреспонденту КП-Новосибирск.

Самолет совершил аварийную посадку в поле к юго-востоку от Каменки. Никто из находившихся на борту 161 человека не пострадал.

По предварительной информации, у самолета сначала возникли проблемы с гидравлической системой шасси, из-за чего её пришлось выпускать вручную. А поскольку в Омском аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса, было принято решение следовать в Новосибирск. Во время пути у самолета отказала одна из гидросистем и начало заканчиваться топливо. Эксперт рассказал, почему самолет было все же решено садить в поле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Садились в поле, чтобы не рухнуть на город»: эксперт отвечает на три наивных вопроса о посадке самолета под Новосибирском

Эксперт ответил на главные вопросы о посадке самолета в поле под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер