Услышал гул: житель Каменки стал очевидцем экстренной посадки самолета под Новосибирском

Житель Каменки увидел, как самолет садился в поле.
Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ
Экстренную посадку самолета Airbus 320, который летел рейсом Сочи-Омск, увидели жители близлежащего села Каменка в Убинском районе.
— Я вышел утром во двор и услышал гул. Потом увидел низко летящий самолет и понял, что он садится в поле, — рассказал очевидец Василий корреспонденту КП-Новосибирск.
Самолет совершил аварийную посадку в поле к юго-востоку от Каменки. Никто из находившихся на борту 161 человека не пострадал.
По предварительной информации, у самолета сначала возникли проблемы с гидравлической системой шасси, из-за чего её пришлось выпускать вручную. А поскольку в Омском аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса, было принято решение следовать в Новосибирск. Во время пути у самолета отказала одна из гидросистем и начало заканчиваться топливо. Эксперт рассказал, почему самолет было все же решено садить в поле.
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