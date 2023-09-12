Стало известно состояние беременной пассажирки аварийно севшего в НСО самолета

На борту самолета, аварийно севшего в Новосибирской области, находилась беременная девушка. Фото: Анна ПАШАГИНА

На борту самолета, аварийно севшего в Убинском районе Новосибирской области, находилась беременная девушка. КП-Новосибирск выяснила, как она себя чувствует.

− Медики осмотрели ее, причин для беспокойства не выявили, − рассказали КП-Новосибирск в администрации Убинского района.

Там добавили, что будущая мама уже уехала в Омск.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку во вторник, 12 сентября. По предварительной версии, у него отказала одна из гидросистем.

На борту в тот момент находились 167 человек, среди них 23 ребенка и 6 членов экипажа. Никто из них серьезно не пострадал.

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