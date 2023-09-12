Самолет, аварийно севший в поле в Новосибирской области, продолжит летать. Фото: "АСТ-54".

Стала известна дальнейшая судьба самолета, совершившего аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области. На борту воздушного судна, приземлившегося в поле, находился 161 человек. Пассажиры и члены экипажа выжили.

По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, самолет будет восстановлен и продолжит летать. Гендиректор также уточнил подробности ЧП:

– При подлете к Омску, при заходе на посадку, на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете 3 гидросистемы. В этой ситуации командир должен был уйти на второй круг и оценить все опасности из-за отказа системы. Такие ситуации были и раньше. С ними успешно справлялись. В этой ситуации командир посчитал нужным уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина: в Омске полоса 2500, а в Новосибирске – 3 км. При отказе зеленой гидросистема есть отклонения в работе тормозных счетков и закрылков. Из-за чего длина тормозного пути может увеличиваться. Поэтому командир воздушного судна принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром, – сказал гендиректор.

По его словам, сильный ветер, выпущенные шасси увеличили расход топлива. И командир осознал, что топлива может не хватить. Поэтому было решено посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха.

– Самолет благополучно приземлился. Внешне поломок самолета нет, – уточнил Сергей Скуратов.

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