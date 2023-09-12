На место аварийной посадки самолета в НСО выехал замгубернатора Сергей Сёмка

Замгубернатора будет координировать работу по устранению последствий авиаинцидента в НСО. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка выехал в Убинский район. Во вторник, 12 сентября, там совершил аварийную посадку самолет Сочи – Омск.

Как сообщили в телеграм-канале правительства региона, замгубернатора будет координировать работу по устранению последствий авиаинцидента и помогать пассажирам.

− Слава богу, обошлось без жертв, пассажиры уже находятся в районном доме культуры, где организован пункт временного размещения, − рассказал Сергей Сёмка.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы перевезти пассажиров в аэропорт Толмачево. Районные власти оказывают людям необходимую помощь.

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